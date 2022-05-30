商務客入境檢疫 擬縮為3+4天

疫情進入高原期、國內染疫率達到6％，指揮中心已著手啟動邊境解封事宜。指揮官陳時中30日表示，入境旅客不會完全免隔離。交長王國材透露，入境檢疫天數擬由7+7朝向縮短3+4天規劃，且會優先從商務客放寬，觀光客還要等高原期過後再規劃，總量管制上限則由單周1.7萬人提升到2.5萬人。

蘇揆30日在擴大防疫會議拍板，為早日與國際接軌、邁向正常生活，同意指揮中心視醫療量能，適度放寬入境總量管制上限，並調整入境後檢疫天數，相關措施及細節由指揮中心和內政部、交通部、外交部妥為規畫後，向外界宣布。

王國材30日受訪表示，入境檢疫天數擬縮短成3+4天，惟目前仍屬疫情高原期，短期商務客會先鬆綁放行，至於觀光客開放會再晚一點，必須等這波疫情過去後，再著手規劃開放，觀光局針對出入境指引已完成規劃，包含PCR、團進團出等規定。另勞動部也說，邊境管制政策以放寬大方向進行，指揮中心正針對各種入境類型做通盤考量，不排除在放寬商務入境規定後，移工入境檢疫也可望放寬。

王國材補充，入境檢疫縮短3+4天後，境外旅客願意來台的人數會增加，民航局正和航空公司溝通承載限制，希望將量能增加到現有的1.2、1.3倍，鬆綁後每周入境人數限制有望從1.7萬人，提升至2.5萬人。他並說，未來有可能比照日本開放小旅行團入境，交通部曾在擴大防疫會議提出此事，但現階段醫療量能仍是最大考量。

至於入境檢疫方向是否改成3+4或0+7？他說，目前比較朝向縮短時間，但沒有所謂的0+7免隔離方向。陳時中表示，入境旅客落地採檢將全面改成唾液PCR，4月18日起僅放寬美加紐澳航班可改為唾液採檢，其餘東南亞、中東及歐洲等航線現仍採鼻咽「落地採檢」，據悉，桃機已接獲通知6月1日起取消落地鼻咽篩檢，所有入境旅客改採唾液篩檢。另入境搭乘防疫計程車規定也會放寬，王國材說，擬規劃開放親友去載入境旅客，仍待指揮中心宣佈。

此外，為提升兒童保護，指揮中心30日宣布，6月起將在六都設置六處兒童疫苗大型接種站，提供輝瑞BNT廠牌，供5～11歲兒童施打，將採取隨到隨打、免預約方式。今年第2批採購輝瑞兒童劑型疫苗33.12萬劑於30日上午抵台。