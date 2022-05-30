十大政治領袖民調》侯友宜奪冠 陳時中下滑至第十

今年三月以來，台灣受到Omicron襲擊，本土新冠疫情大爆發，各項防疫政策的滾動式調整與防疫物資遭質疑準備不足，引發民怨，執政黨民進黨再次面臨危機，加上年底的九合一選舉，政壇波濤洶湧，未來台灣的政壇變化如何？民眾又看好誰成為後蔡英文時期的政治領袖？為了解民眾的想法，《ETtoday新聞雲》於2022年5月23日至5月25日，以「手機簡訊」方式通知，進行網路問卷調查，回收有效樣本數為1,223份。本問卷提供台灣目前最有知名度以及影響力的35位政治人物名單，由受訪者選出十位，依據挑選次數最多的前十名做為榜單的依據。

調查結果顯示：新北市長侯友宜在35位政治人物中被看好度第一，高達77.5%民眾認為侯友宜最有潛力成為後蔡英文時期的政治領袖；副總統賴清德排名第二；台北市長柯文哲排名第三；鴻海創辦人郭台銘排名第四；高雄市長陳其邁排名第五。第六到第十名的排名依序為桃園市長鄭文燦、立法委員蔣萬安、台中市長盧秀燕、前交通部長林佳龍與衛生福利部長陳時中。

和前次調查結果相比（2022年2月），侯友宜因在此波Omicron疫情中積極為民請命的防疫表現，看好度回升，再度成為民眾心目中後蔡英文時期的十大政治領袖第一名；賴清德則因侯友宜看好度提升，排名下滑至第二名；柯文哲維持在第三名；郭台銘上升兩名，排名第四；陳其邁排名下滑一名，排名第五。

在後續排名方面，鄭文燦排名下滑一名，位居第六；蔣萬安由前次排名第九上升至第七名；盧秀燕再度回到榜內，排名由前次第十一名提升至第八名；林佳龍排名由前次第八名下滑至第九名；陳時中因受疫情影響，排名由前次第七名下滑至第十名。

後蔡英文時期的十大領袖：侯友宜重返第一

侯友宜（第一名）：

前次調查（2022年2月）因受2021年底四大公投立場未正面表態而遭受質疑的影響，以及賴清德的看好度提升，排名下滑至第二名的侯友宜，本次調查因此波Omicron疫情中積極為民請命的防疫表現，人氣與看好度回升，再度成為民眾心目中後蔡英文時期的十大政治領袖第一名。

賴清德（第二名）：

前次調查（2022年2月）因全力投入2021年年底全國性四大公投案宣講，以及今年1月中二選區立委補選之輔選活動，為自己蓄積高人氣與高看好度，排名躍居第一的賴清德，本次因侯友宜看好度回升，排名下滑至第二名。

柯文哲（第三名）：

疫情爆發初期憑藉著專業治理的抗疫表現，2021年6月排名一舉衝上第二名的柯文哲，儘管2021年9月因受到台北市陸續爆發多起群聚事件而被點名疫調不實，以及特權疫苗風波與爭議的影響，排名下滑至第六名，但看好度很快的止跌回升，近三次調查（2021年12月、2022年2月、2022年5月）皆穩定維持在第三名。

郭台銘（第四名）：

2021年6月調查首次進入榜內後，一直維持著不錯的人氣與看好度的郭台銘，排名始終保持在十名內，本次因陳其邁與鄭文燦的看好度受到疫情影響而下滑，在排行榜上從前次調查（2022年2月）第六名提升二名，位居第四名。

陳其邁（第五名）：

前次調查（2022年2月）因四大公投案與中二立委補選等投票結果，民進黨氣勢大漲，加上對於執政地區高雄市的防疫表現突出而排名上升至第四名的陳其邁，本次調查受到因Omicron疫情而民進黨聲勢下滑的影響，排名下滑一名至第五名。

鄭文燦（第六名）：

前次調查（2022年2月）排名第五名的鄭文燦，本次調查與陳其邁相同，受到因Omicron疫情而民進黨聲勢下滑的影響，排名從第五名下滑到第六名。

蔣萬安（第七名）：

國民黨台北市長候選人，也是國民黨最被看好的明日之星蔣萬安，幾次調查中都榜上有名，本次調查因陳時中與林佳龍的看好度下滑，在排行榜上從前次調查（2022年2月）第九名上升二名，排名第七名。

盧秀燕（第八名）：

前次調查（2022年2月）因受行政院長蘇貞昌等多位民進黨籍人士排名上升而掉出榜外的盧秀燕，本次調查排名由前次第十一名提升至第八名，再度進入榜內。

林佳龍（第九名）：

前次調查（2022年2月）重回榜內的前交通部長林佳龍，本次調查受到因Omicron疫情而民進黨聲勢下滑的影響，排名下滑一名至第九名。

陳時中（第十名）：

前次調查（2022年2月）排名上升至第七名的陳時中，本次調查因近期本土疫情大爆發，包含兒童疫苗、快篩試劑、抗病毒藥物等各項防疫政策與準備，均引發不少爭議，指揮部署再度遭受質疑，因而失去不少民眾支持，排名下滑至第十名。

【調查說明】