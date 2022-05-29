未滿60歲想提早退休 曝「雙年金」領法

他不到60歲想提早退休！「雙年金」領法曝光

勞工辛勤工作大半輩子，選擇請領勞保老年年金必須審慎思考，在未達法定退休年齡、勞保年資不足，其實也可與國保併計達到「年資合計滿15年」請領勞保老年年金條件，勞保局透露2種領「雙年金」方法，讓勞工為未來退休生活即早做準備。

一名在45歲離職退保的許先生，勞保年資只有12年，勞保局稱需要等到60歲才能請領老年給付，但他聽聞國保年資和勞保年資併計達15年，也可以改領勞保年金，好奇該怎麼做比較有利？

勞保局表示有2種方法，一種是「勞保、國保分別請領」，另一種則是「65歲時勞保、國保同時請領」。

第一種方法是在年滿60歲時，請領老年一次金給付（平均月投保薪資x勞保年資x1個月），且由於許先生年資僅12年，因此可以參加國保至65歲，之後65歲時再請領國保老年年金。

而國保老年年金標準是以A、B兩種公式擇優選填，A式為（月投保金額x國保年資x0.65%）+ 3772元；B式為月投保金額x國保年資x1.3%。

至於第二種方法，如果許先生並未選擇在60歲請領老年一次金給付，而是等到65歲同時請領勞保老年給付和國保老年年金，8年的國保年資與12年勞保年資併計，即已達到「年資合計滿15年」可請領勞保老年年金的條件。

勞保老年年金以2種標準擇優請領，第一種為平均月投保薪資×勞保年資×0.775%+3000元，第二種則是平均月投保薪資×勞保年資×1.55%；由於已經請領勞保老年年金，所以「國保老年年金」只能用B式（月投保金額×國保年資×1.3%）請領，不能選擇A式計給。

（中時新聞網 蔡宗倫）

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