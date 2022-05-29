連4天死亡破百 5/29疫情：本土+76,539

死亡連4天破百例！增145人病歿 本土＋76539

中央流行疫情指揮中心今天公布國內新增7萬6539例本土確診個案，境外66例，死亡人數有145人，比昨天127人還多，死亡人數再刷新高，其中45人為長照機構住民，佔了3成1，比上周僅佔15%翻了一倍。

圖/指揮中心提供

指揮中心今天公布國內新增7萬6539例，其中僅新北市破萬例最高共14848例，其次為高雄9563例。

中重症部分，今天新增378例，分別為中症244例，重症134例，年齡介於30多歲～95歲之間，其中102例沒有打滿三劑疫苗，且有95例超過80歲。

圖/指揮中心提供

（中時新聞網 莊楚雯；中時 鄭郁蓁、鄭任南）

兒童打BNT 5副作用曝光 醫揭一情況超誇張

5到11歲兒童BNT疫苗25日起開打，引發搶打潮，還有家長為了孩子能打到疫苗，漏夜到診所排隊，兒科醫師徐嘉賢分享他看到的施打兒童BNT的5大副作用，包括手酸、肌肉酸痛、疲倦一兩天、體溫稍微升高等，還指出最緊張的不是打針的孩子，而是在旁邊一直搓手的家長。

徐嘉賢昨天（28日）在臉書發文，表示傳說中的兒童BNT開打了，這幾天施打兒童BNT所看到的副作用大致分5種，為手酸、肌肉酸痛、疲倦一兩天、體溫稍微升高，少數人施打處會有紅腫皮膚癢。

徐嘉賢表示，相對於孩子，反而是父母的表徵更誇張，在旁坐立難安，一直搓手，「通常最緊張的不是被打針的孩子，是陪他來的那一位家長。」

對此，網友們看了紛紛留言，分享孩子打BNT後的狀況，「手臂痠痛，得到免寫功課金牌一天」、「兩兄弟第一、二天偶爾喊頭痛、頭暈，剩下的時間，只要不寫作業不上網課，就沒有副作用產生 」，還有人表示，「打完精神跟體力更好，食慾也超好，媽媽被操到比較像打疫苗的人」、「我兒星期四打BNT完全沒事，醫生說對了是家長比較緊張」。

(中時新聞網 莊楚雯)

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