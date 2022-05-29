醫曝疫情降溫時間 護理師急CPR被痰噴臉

最快6月底單日確診降到萬例以下 醫喊做好2件事：這點最擔心

本土個案昨新增8萬835人確診，但死亡和中重症分別達127例及408例，雙創歷史新高，精神科醫師沈政男表示，現階段最重要的防疫工作，是加速給兒童施打疫苗、染疫高齡長者服用抗病毒藥物，只要人流指數沒有回升，最慢7月下旬，單日新增確診數會低於1萬例以下，最快是6月底，目前只剩死亡率最讓人擔心。

沈政男昨（28）日於個人臉書指出，有專家依美國模型推估，台灣又會有不少未成年染疫後死亡，但也有專家認為台灣醫療資源，不至於如此。沈政男提美國疫情走勢說，Omicron變異株是在2021年12月中旬出現在美國社區，在這之前的死亡率都是Alpha與Delta所致，而非台灣目前盛行的Omicron。

沈政男分析，美國兒童感染Omicron死亡，只佔疫情兩年多來的15%至20%，其他都是在先前的變異株導致死亡，且香港的兒童染疫死亡率是萬分之一，遠低於那樣的算法，台灣目前比香港更低，但與紐西蘭相近。

沈政男說，現在兒童疫苗大規模施打，染疫後轉中重症與死亡率也會繼續下降，認為家長們真的不必太過擔心。另外高齡長者死亡率漸漸攀升，沈政男認為與黑數、80歲以上染疫相關，要壓低死亡率的方式，就是讓染疫長者趕緊服用抗病毒藥物，「這是目前最重要的防疫工作」。

沈政男表示，只要人流指數沒有回升，可在6月看到曲線往下走，最慢7月下旬會低於單日新增1萬以下，最快則是6月底，其實「共存」相關醫療與公衛措施已逐漸到位，目前只剩死亡率最讓人擔心。

（中時新聞網 楊雅婷；中時 張鎧乙）

確診女突倒地！護理師急CPR被痰噴臉 無防護搶救45分鐘

任職ICU病房的護理師林婷昨表示，幾天前一名洗腎女病患突昏倒在醫院走廊，各單位開始對女病患實施CPR，突然有人喊「她是確診病患」，但林婷顧不得自己未穿防護衣，繼續替女病患壓胸急救，過程中還被病患的痰噴濺到臉，搶救45分鐘後仍宣告不治身亡，她說自己面對病毒，並沒有比較勇敢，「而是我沒有時間害怕」。

林婷昨（28）日於個人臉書粉專指出，前幾天一名洗腎女病患突失去呼吸心跳，直接昏倒在醫院走廊，院內各單位緊急替其進行CPR，此時突然有人指著女病患喊「她是確診者」。

林婷表示，當下顧不了那麼多，直喊「沒差啦！先救活再說」，並要其他同事先穿俗稱兔寶寶裝的防護衣，自己則繼續壓胸，期間女病患的痰還噴到她的臉上，經急救約45分鐘後仍不治身亡。護理師們給死者蓋上新的棉被，看到對方表情就像是睡著般，安祥而平靜。

林婷說，當天下班後，直接在醫院沖洗，深怕身上帶有病毒，會傳給家人，因此她並沒有回家，而是自己觀察4至5天，篩檢結果令她開心地說，「天選之人，我是陰間使者」。

林婷強調，不是因為自己是護理師才特別勇敢，「而是我沒時間害怕」，她感謝所有為了疫情仍在奮鬥的勇士們，因為大家的堅持，相信終有戰勝病毒的那天，呼籲大家要好好照顧自己身體。

（中時新聞網 楊雅婷）

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