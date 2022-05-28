5/28疫情｜本土+80,835 死亡+127

疫情指揮中心28日公布國內新增80,881例COVID-19確定病例，分別為80,835例本土個案及46例境外移入(28例為航班落地採檢陽性) ；另確診個案中新增127例死亡。

指揮中心表示，今日新增之80,835例本土病例，為38,139例男性、42,641例女性、55例調查中，年齡介於未滿5歲至90歲以上，個案分布為新北市(16,001例)，高雄市(9,641例)，台中市(9,031例)，桃園市(8,999例)，台北市(7,998例)，台南市(6,666例)，彰化縣(3,597例)，屏東縣(2,648例)，新竹縣(2,509例)，苗栗縣(2,024例)，宜蘭縣(1,870例)，新竹市(1,759例)，雲林縣(1,466例)，基隆市(1,433例)，花蓮縣(1,326例)，嘉義縣(1,014例)，南投縣(997例)，台東縣(774例)，嘉義市(585例)，金門縣(203例)，澎湖縣(200例)，連江縣(94例)，相關疫情調查持續進行中。

指揮中心指出，今日新增127例本土病例死亡個案，為74例男性、53例女性，年齡介於未滿10歲至90歲以上，皆屬重度感染個案、118例具慢性病史、48例無疫苗接種。確診日介於今(2022)年4月19日至5月25日，死亡日期介於5月11日至5月25日。

指揮中心說明，今日新增46例境外移入個案中，28例男性，18例女性；年齡介於未滿10歲至60多歲，感染國家為美國4例、調查中42例。入境日介於今年5月26日至5月27日。

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