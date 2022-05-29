5/29前瞻一周》本周國內外財經焦點
國內財經焦點
|5/30（一）
|豐興召開廠盤會議
|5/31（二）
|關務署例行記者會
台灣綠色供應鏈線上論壇
|6/1（三）
|勞動部公布最新無薪假統計
中華經濟研究院發布2022年5月台灣採購經理人指數
旺宏董事長吳敏求自傳發表
|6/2（四）
|央行標售1,700億元364天期定存單
泰豐輪胎桃園中壢資產公開標售
忠泰美術館舉辦《挑戰—安藤忠雄展》
國際財經焦點
|5/30（一）
|德國5月通膨率，4月進口物價
歐元區5月消費者通膨預期、消費者信心、經濟信心
|5/31（二）
|韓國4月工業生產、零售額
日本5月消費者信心，4月失業率、工業生產、零售額
德國5月失業率
義大利5月通膨率
法國5月通膨率，4月生產者物價指數（PPI），首季GDP終值
歐元區5月通膨率
美國5月芝加哥採購經理人指數（PMI）、經濟諮商理事會（CB）消費者信心、達拉斯Fed製造業指數，3月房價指數、凱斯席勒房價
|6/1（三）
|澳洲5月製造業PMI，首季土GDP
日本5月製造業PMI，首季資本支出
韓國5月進出口與貿易平衡
德國5月製造業PMI，4月零售額
法國5月製造業PMI
歐元區5月製造業PMI，4月失業率
英國5月製造業PMI、全國房價
美國MBA上周30年期固定房貸利率，5月製造業PMI、ISM製造業PMI，4月營建支出
加拿大央行利率決議
|6/2（四）
|美國Fed褐皮書，上周原油庫存，5月ADP雇用，上周初領失業救濟金人數，首季勞動單位成本、非農生產力，4月工廠訂單
韓國5月製造業PMI
澳洲4月進出口與貿易平衡、零售額
歐元區4月PPI
|6/3（五）
|澳洲、日本、德國5月服務業與綜合PMI
韓國5月通膨率
德國4月進出口與貿易平衡、經常帳
法國、歐元區5月服務業與綜合PMI，4月零售額
美國5月失業率與非農就業人數、服務業與綜合PMI、總汽車銷售
陸港澳焦點
|5/30（一）
|美股中概股微博公布第一季財報
|5/31（二）
|5月份官方製造業、非製造業PMI
|6/1（三）
|5月財新中國製造業PMI
上海解封第三階段，加速復工復產，全面恢復正常生活
香港4月零售業銷貨統計
|6/2（四）
|港股阿里影業公布第一季財報
|6/3（五）
|富時羅素公布6月份最終季度審議結果
台股一周焦點
|5/30（一）
|股東會
|長榮、聯強、佳世達、瑞鼎、信邦、新纖、六福、寒舍、恩德等
|5/30（一）
|法說會
|臺企銀
|5/31（二）
|股東會
|聯發科、信驊、長榮航、華固、台塑化、鴻海、上緯投控、鴻海、富采、業成、臻鼎、神達、台塑化、台灣虎航、統一、中電、大銀、正新、力山、金雨、明安、明揚、嘉威生活、來思達、安心、潤泰材、華固等
|5/31（二）
|除息
|GIS-KY
|5/31（二）
|法說會
|第一金、科嶠、系統電
|6/1（三）
|股東會
|宇智、類比科、皇翔、大飲、大魯閣、新光三越、柏文等
|6/1（三）
|除息
|台郡、晶達
|6/1（三）
|新股買賣
|晉弘
|6/2（四）
|股東會
|雙鴻、新唐、南僑、美食-KY、鑽全等
|6/2（四）
|除息
|迅得、創意、南僑、一詮、亞電
|6/3（五）
|休市