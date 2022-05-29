5/29前瞻一周》本周國內外財經焦點

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國內財經焦點

5/30（一） 豐興召開廠盤會議
5/31（二） 關務署例行記者會
台灣綠色供應鏈線上論壇
6/1（三）勞動部公布最新無薪假統計
中華經濟研究院發布2022年5月台灣採購經理人指數
旺宏董事長吳敏求自傳發表
6/2（四） 央行標售1,700億元364天期定存單
泰豐輪胎桃園中壢資產公開標售
忠泰美術館舉辦《挑戰—安藤忠雄展》

國際財經焦點

5/30（一）德國5月通膨率，4月進口物價
歐元區5月消費者通膨預期、消費者信心、經濟信心
5/31（二）韓國4月工業生產、零售額
日本5月消費者信心，4月失業率、工業生產、零售額
德國5月失業率
義大利5月通膨率
法國5月通膨率，4月生產者物價指數（PPI），首季GDP終值
歐元區5月通膨率
美國5月芝加哥採購經理人指數（PMI）、經濟諮商理事會（CB）消費者信心、達拉斯Fed製造業指數，3月房價指數、凱斯席勒房價
6/1（三）澳洲5月製造業PMI，首季土GDP
日本5月製造業PMI，首季資本支出
韓國5月進出口與貿易平衡
德國5月製造業PMI，4月零售額
法國5月製造業PMI
歐元區5月製造業PMI，4月失業率
英國5月製造業PMI、全國房價
美國MBA上周30年期固定房貸利率，5月製造業PMI、ISM製造業PMI，4月營建支出
加拿大央行利率決議
6/2（四）美國Fed褐皮書，上周原油庫存，5月ADP雇用，上周初領失業救濟金人數，首季勞動單位成本、非農生產力，4月工廠訂單
韓國5月製造業PMI
澳洲4月進出口與貿易平衡、零售額
歐元區4月PPI
6/3（五）澳洲、日本、德國5月服務業與綜合PMI
韓國5月通膨率
德國4月進出口與貿易平衡、經常帳
法國、歐元區5月服務業與綜合PMI，4月零售額
美國5月失業率與非農就業人數、服務業與綜合PMI、總汽車銷售

陸港澳焦點

5/30（一） 美股中概股微博公布第一季財報
5/31（二）5月份官方製造業、非製造業PMI
6/1（三） 5月財新中國製造業PMI
上海解封第三階段，加速復工復產，全面恢復正常生活
香港4月零售業銷貨統計
6/2（四）港股阿里影業公布第一季財報
6/3（五） 富時羅素公布6月份最終季度審議結果

台股一周焦點

5/30（一） 股東會長榮、聯強、佳世達、瑞鼎、信邦、新纖、六福、寒舍、恩德等
5/30（一） 法說會臺企銀
5/31（二） 股東會聯發科、信驊、長榮航、華固、台塑化、鴻海、上緯投控、鴻海、富采、業成、臻鼎、神達、台塑化、台灣虎航、統一、中電、大銀、正新、力山、金雨、明安、明揚、嘉威生活、來思達、安心、潤泰材、華固等
5/31（二） 除息GIS-KY
5/31（二） 法說會第一金、科嶠、系統電
6/1（三） 股東會宇智、類比科、皇翔、大飲、大魯閣、新光三越、柏文等
6/1（三） 除息台郡、晶達
6/1（三） 新股買賣晉弘
6/2（四） 股東會雙鴻、新唐、南僑、美食-KY、鑽全等
6/2（四） 除息迅得、創意、南僑、一詮、亞電
6/3（五） 休市
工商時報 數位編輯