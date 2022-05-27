大宗物資降稅延長三個月 稅損約95.1億

我國行政院物價小組決議延長現行大宗物資降稅項目，財政部也在27日公告，包括汽柴油、水泥減徵貨物稅，黃小玉免營業稅、小麥免關稅、牛肉奶油關稅減半等措施一併延長至9月底，即為延長三個月，稅損約95.1億元。

依財政部估計，現有大宗物資降稅措施每延長一個月，其稅損為31.7億元，自2021年12月1日實施至2022年6月30日止，累計稅損規模約192.15億元。本次延長三個月至9月30日止，總稅損規模將提高到287.25億元。

因應全球通膨加劇，美股也因此大跌，加上國際原油、黃小玉價格居高不下。行政院穩定物價小組會議原則上是兩個月召開一次，而三節（春節、端午、中秋）前必定會留意節慶期間的物價漲幅，因此端午節前一周（5月23～27日）將檢視端午節物價情況，同時也會一併討論大宗物資降稅措施延長期間。

官員表示，國發會現已建置物價監測系統，逐日檢視物價需求波動，若波動較大時，就會考慮延長大宗物資降稅措施，而農委會也預先採購黃小玉等原物料、可供應到8月底，但價格仍要看國際市場狀況。

以原油價格而言，自2021年11月以來，布蘭特原油從每桶81美元一路漲到2022年3月的117.5美元，4月又跌回104美元，尤其在4月底跌到100美元以下。當時一度考慮收斂汽柴油貨物稅降稅措施，但5月隨國際供應吃緊與美元走強，因原油皆以美元計價，使得其他國家必須支付更高的油價，進一步推升原油價格回到115美元，因此估計將繼續延長實施。

至於其他大宗物資如黃小玉、奶油、水泥、牛肉等關稅、貨物稅營業稅等，因應畜牧業飼料價格高漲、建材價格飆升、肉價居高不下，各產業公會已明確指出其漲勢可能持續到年底，其降稅措施也有延長必要性。

現有大宗物資降稅措施包含進口大麥、小麥、玉米、黃豆免課營業稅與小麥免關稅、牛肉關稅減半措施，以及汽柴油、水泥等貨物稅減免，奶油與奶粉關稅減半等。

延伸閱讀

大宗物資減稅再延長?蘇建榮：6月初宣布

大宗物資降稅 有望延至8月