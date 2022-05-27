主計總處下修今年經濟成長率 至3.91％

保4落空！行政院主計總處今（27）日就111年Q1 GDP初步統計、110年Q4修正，以及111年經濟預測說明。根據主計總處最新預測，下修我國今年經濟成長率到3.91％，較原先預測4.42％下修0.51個百分點。

主計總處2月上修今年經濟成長從4.15％至4.42％，通膨率也上修至1.93％。不過受到俄烏戰爭、通膨壓力等影響，國外機構預估台灣今年經濟成長率落在3.2％至4.42％之間。面對外界關心我今年經濟成長率能否「保4」，國發會主委龔明鑫26日坦言不敢肯定，但沒有4也會努力接近4，最新數字還是要等主計總處今的估算，才會比較明朗。

主計總處國民所得統計評審會於27日下午2時召開，審議110年第4季國民所得統計修正、111年第1季初步統計，以及111年預測等案，主要結果如下：

一、110年第4季初步統計經濟成長率為5.32％，較111年2月初步統計上修0.46個百分點，全年成長率6.57％，較初步統計上修0.12個百分點，每人GDP 3萬3,011美元。

二、111年第1季GDP初步統計經濟成長率為3.14％，較111年4月概估數(3.06％)上修0.08個百分點。

三、預測111年經濟成長3.91％，較111年2月預測4.42％下修0.51個百分點，每人GDP 3萬3,649美元，CPI上漲2.67％，上修0.74個百分點。

延伸閱讀

雙利空！楊金龍：全年GDP成長恐不保4

創2年新低！5月消費者信心指數67.81點