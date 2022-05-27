台鐵公司化條例三讀通過 目標2024年掛牌

立法院27日三讀通過「國營臺灣鐵路股份有限公司設置條例」，交通部長王國材表示，感謝在立法院審議過程中，朝野立委對公司化的支持與指正，後續將由跨部會的「臺鐵公司推動會報」在年底審議完成16個子法並確定公司組織，預定在2024年1月完成公司掛牌。

交通部指出，經立法院三讀通過的「國營臺灣鐵路股份有限公司設置條例」共計23條，其中設置安全委員會、資產及取得方式、既存短期債務之處理方式及原機關員工相關權益等重要內容，亦參採納入工會版相關意見。

本條例重要內容有八項：

一、政府獨資國營公司，概括承受臺鐵局業務範圍。

二、以營運安全為關鍵核心，在董事會下設立安全委員會，並訂定年度安全計畫確實執行。

三、公司所需資產，由政府以無償提供使用、作價投資、贈與、補助、出租或設定地上權方式辦理等方式提供。

四、既存短期債務，由交通部設立基金清零。

五、現職員工可以自由選擇保留公務員身份，或改為公司從業人員身分。

六、現職員工不因公司成立而裁員，且其服務年資、薪資、退休、資遣、撫卹及勞動條件等均予維持，以確保員工權益。

七、鐵路基礎設施之建設、重置，及營業與維修車輛之購置，以及鐵路基礎設施及車輛大修所需費用，由交通部編列預算支應。

八、因配合政府政策任務所造成之營運虧損，由政府負責補貼。

交通部表示，未來在公司子法研訂及實質作業推動更需要工會及員工的參與。為利臺鐵公司順利掛牌成立，對於後續公司籌設之行政作業，交通部預定2022年底完成16個公司子法、組織架構核定，期間將借重港務公司、桃機公司、中華郵政等3家國營公司化經驗，並邀請工會參與討論。

另外，鐵路法部分條文修正草案三讀通過，台鐵局資產開發緊箍咒大鬆綁，不只土地開發方式多元，可以透過設定地上權等方式開發，針對觀光服務也可以有不同的票價收費，對台鐵資產活化、債務清償都有正面效果。

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