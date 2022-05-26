振興觀光3方向曝 平日住1晚最多補助1千3

紓困振興特別條例將延長到明年6月底，交通部爭取55億做為觀光產業預算，行政院會26日院會上也同意。交通部也曝光補助細節的三大方向，包含特色旅遊團最多補助旅行社3萬元；此外平日住宿最高補助1,300元；觀光遊樂業成人票三折補助。

根據國發會簡報指出，將挹注觀光產業55億元，就旅行業者團體旅遊、自由行旅客、觀光遊樂業等獎勵振興措施。補助期間分二階段，第一階段自2022年9月1日起至10月31日止，第二階段自2022年11月1日起至12月31日止。預計12,125家、72,800車次受惠。

針對觀光產業振興的細節，交通部次長陳彥伯說，觀光產業振興55億分三塊，一塊是旅行社，獎勵特色團遊，每團45人，一團補助2萬元，但如果有無雇主導遊、領隊等隨團人員，或是原住民地區有解說人員，會加碼補助到3萬。

自由行部分，陳彥伯說，會搭配旅宿業來做，希望用在平常日，周日到周四，住一晚最多折抵800元，但如果民眾住宿在自行車友善旅宿，或是環保標章旅宿、星級旅館等住宿，會再加碼500元，總共可領1300人。

陳彥伯說，最後是觀光遊樂業成人票最高三折補助。希望在疫情共存情況下，又是旅遊旺季，可以加碼做到振興。

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