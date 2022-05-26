不斷更新｜提早放暑假？各縣市政策一覽

本土疫情持續蔓延，為了避免學生「上上停停」的狀況，不少家長盼能提早放暑假，對此，教育部授權各縣市政府可以彈性調整停課的標準。截至目前，新北市、台北市、台中市、嘉義縣市、南投縣、彰化縣、花蓮縣、台東縣、連江縣都宣布暫時不提早放假。

基隆市

基隆市目前評估中。

新北市

新北市暫時沒有提前放暑假的規劃，將繼續實施線上教學，或者是分流教學。

台北市

台北市26日宣布不提早放暑假，公私立各級學校遠距教學到6月2日，私立幼兒園部分則預計在5月30日恢復實體上課。詳情待下午記者會說明。

桃園市

桃園市高中生遠距教學到暑假，高中以下學校是否提前放暑假，預計今天宣布。

新竹市

新竹市尚未宣布。

新竹縣

新竹縣尚未宣布。

苗栗縣

苗栗縣表示將配合中央防疫規範來辦理。

台中市

台中市今宣布，台中高中以下學校實施遠距教學至6月2日，6月3日起恢復實體課程。

雲林縣

雲林縣預計在今天宣布是否提前放暑假。

彰化縣

彰化縣長高中以下學校遠距教學延長一周，後續將視疫情情況進行滾動式調整，不過，目前將不採遠距教學至暑假。

南投縣

南投縣高中以下學校至6月2日都暫停實體課程，改採遠距教學，後續將視疫情狀況調整。

嘉義縣

嘉義縣沒有提早放暑假的計畫，但下周是否停課則會再討論。

嘉義市

嘉義市沒有提早放暑假的計畫。

台南市

台南市預計在今天宣布是否提前放暑假。

高雄市

高雄市預計在今天宣布是否提前放暑假。

屏東縣

屏東縣尚未宣布。

宜蘭縣

宜蘭縣預計在今天宣布是否提前放暑假。

花蓮縣

花蓮縣目前沒有提早放暑假的計畫。

台東縣

台東縣目前沒有提早放暑假的計畫。

澎湖縣

澎湖縣預計在今天下午討論是否要提前放暑假。

金門縣

金門縣是否提前放暑假仍在討論中。

連江縣

連江線預計讓國中小線上教學到6月10日，後續視疫情滾動式調整。

（中時新聞網 何立雯；中時 杜宜諳、張芷瑜；工商時報 數位編輯）

延伸閱讀

未規劃因疫情提前放暑假 教育部揭考量