不斷更新｜提早放暑假？各縣市政策一覽
本土疫情持續蔓延，為了避免學生「上上停停」的狀況，不少家長盼能提早放暑假，對此，教育部授權各縣市政府可以彈性調整停課的標準。截至目前，新北市、台北市、台中市、嘉義縣市、南投縣、彰化縣、花蓮縣、台東縣、連江縣都宣布暫時不提早放假。
基隆市
基隆市目前評估中。
新北市
新北市暫時沒有提前放暑假的規劃，將繼續實施線上教學，或者是分流教學。
台北市
台北市26日宣布不提早放暑假，公私立各級學校遠距教學到6月2日，私立幼兒園部分則預計在5月30日恢復實體上課。詳情待下午記者會說明。
桃園市
桃園市高中生遠距教學到暑假，高中以下學校是否提前放暑假，預計今天宣布。
新竹市
新竹市尚未宣布。
新竹縣
新竹縣尚未宣布。
苗栗縣
苗栗縣表示將配合中央防疫規範來辦理。
台中市
台中市今宣布，台中高中以下學校實施遠距教學至6月2日，6月3日起恢復實體課程。
雲林縣
雲林縣預計在今天宣布是否提前放暑假。
彰化縣
彰化縣長高中以下學校遠距教學延長一周，後續將視疫情情況進行滾動式調整，不過，目前將不採遠距教學至暑假。
南投縣
南投縣高中以下學校至6月2日都暫停實體課程，改採遠距教學，後續將視疫情狀況調整。
嘉義縣
嘉義縣沒有提早放暑假的計畫，但下周是否停課則會再討論。
嘉義市
嘉義市沒有提早放暑假的計畫。
台南市
台南市預計在今天宣布是否提前放暑假。
高雄市
高雄市預計在今天宣布是否提前放暑假。
屏東縣
屏東縣尚未宣布。
宜蘭縣
宜蘭縣預計在今天宣布是否提前放暑假。
花蓮縣
花蓮縣目前沒有提早放暑假的計畫。
台東縣
台東縣目前沒有提早放暑假的計畫。
澎湖縣
澎湖縣預計在今天下午討論是否要提前放暑假。
金門縣
金門縣是否提前放暑假仍在討論中。
連江縣
連江線預計讓國中小線上教學到6月10日，後續視疫情滾動式調整。
（中時新聞網 何立雯；中時 杜宜諳、張芷瑜；工商時報 數位編輯）
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