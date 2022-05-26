交通部振興補助60億 王國材曝啟用時機

紓困振興特別條例將延長，交通部向行政院爭取振興經費約60億元，包含公路5億元、觀光55億元。交通部長王國材26日指出，行政院初步同意60億元經費補助，待行政院今日通過後就可以開始運用。

王國材說，雖然特別預算剩下1,300億元，但1,000億元將做防疫預算，剩下200億元用於防疫計程車、防疫旅館，行政院初步同意撥給交通部60億元，將用在觀光及公路。

王國材解釋，因為國門開放先對商務開放，觀光得等疫情穩定時才開放國外旅客來台，行政院考慮到這點給觀光55億元補助，希望透過內需刺激觀光市場。他說，相關措施已經在準備，仍待行政院經費確認後，再與業者溝通哪種方式較好。

王國材說，現在已經走向與病毒共存、正常生活的目標，補助也不再是紓困，不管有沒有做事都可以有補助，不會有薪資補貼；現在的振興變成要組到一定的團、有人到業者的遊樂園等才可以拿到振興補助。他強調，疫情當前他不會阻止任何經濟、觀光各種活動，但是要做好防疫，各業者也要加強防疫措施。

另外，觀光局長張錫聰表示，有搜集泰國、新加坡等國家的國境開放條件給指揮中心，也有把協助業者把意見轉達給指揮中心。

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