台鐵工會取消「不加班行動」

台鐵端午不加班取消了。由於交通部和台鐵工會溝通有進展，台鐵工會25日開會決議端午節不加班行動取消，不加班的連署書備而不用，交通部原本規劃的類火車也不用開了。

台鐵工會為公司化議題已經與交通部進行多次討論，5月1日勞動節當日更發起不加班行動，讓當日全台僅有零星列車開出，也讓政府只得祭出大客車作為「類火車」等其他運具作為替代。交通部為避免端午不加班的情況上演，更準備了精緻化的疏運計畫。

台鐵工會上周就公司化一事，與交通部、勞動部就「安全議題」、「未來子法協商」、「公司資產配置」、「員工權益問題」四大面向深度討論。台鐵局副局長馮輝昇說，在此次討論後確立雙方未來處理基調，未來也會按照協議處理，並秉持互信基礎推動公司化一事。台鐵公司化條例已排本會期立法院最後法案大清倉的清單內，最晚31日會三讀通過。

工會表示，四大議題已獲得行政院及交通部善意回應，因此工會也有善意回應的必要。至於後續中秋、國慶及九合一選舉投票日不加班活動是否執行，還得視政府是否落實承諾而定；依照先前連署書意願調查結果，有九成會員響應不加班。

後續《國營台灣鐵路股份有限公司設置條例》在立法院完成三讀後，接下來還有16項子法等待討論。交長王國材指出，接下來組織章程、薪資福利等事項會是關注焦點。馮輝昇也說，目標年底前可以確定子法草案，準備作業已經開始著手，條文內容仍待母法通過後再確認。

台鐵工會安全議題為勞資雙方設置「安全委員會」並具獨立董事或監察人身份；子法協商則是指在母法後，另外16條子法，須由勞資雙方共同議定，並將重要子法優先列為討論內容。

公司資產配置是指償債基金合理運作，清償債務後收益應挹注台鐵票價、避免票價高漲。員工權益是要解決基層員工薪資、主管津貼、關鍵人力津貼偏低問題。