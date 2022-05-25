振興救「慘」業 加碼百億

這一波疫情再次重擊觀光、餐飲產業，國發會26日將在行政院會報告因應疫情新一波振興作為中，提出百億規模的振興方案，並以受創最嚴重的交通部及經濟部主管的艱困產業，如觀光、餐飲等行業，給予各約60億、33億的經費，且不只補助團體旅遊，連自由行也可望受惠。

Omicron今年疫情大爆發，艱困產業更雪上加霜。立法院26日將協商通過《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》再展延一年至明年6月30日，但行政院定調不紓困改振興。

國發會26日將在行政院會報告因應疫情新一波振興作為。據悉，特別預算匡列8,400億元預算，還有1,300多億待執行，其中規劃1,000億給衛福部做疫情防控使用，剩下200億元用於防疫計程車、防疫旅館等，最後剩下約100億給受創最嚴重的經濟部和交通部所管轄的艱困產業。

據了解，交通部上周爭取振興經費約60億元，經濟部則逾30億元，具體金額待26日院會由蘇揆拍板。

在交通部爭取的振興經費中，公路客運占5億，觀光業則占55億。在觀光方面，據悉，為讓旅行社跳脫過去經營模式，除延續特色團補助，若去指定景點還會有「加碼」，另外若搭配國道客運做為運具，也會有其他補貼。

此外，考量國人習慣自由行，因此將團遊及自由行都納入振興規劃之中，希望可以「把餅做大」，不只振興所有觀光產業，也能讓旅客有更多的選擇。這項方案應可挹注旅行業、旅宿業、觀光遊樂業源頭活水。

另公路客運部份，為促進旅客搭乘客運，擬自7月1日起，將連續假期公路運輸優惠常態化，以往連假搭乘國道客運有85折優惠，7月開始比照，且平日折扣比85折低，連假甚至可以到7折。惟衝量計畫的期限跟折扣額度還在研議中。此外，客運業也擬比照經濟部餐飲行銷補貼。

至於經濟部今年的振興項目預計爭取兩項，官員表示，餐飲優惠行銷補助6億元用罄後，再向行政院爭取加碼編列30億，讓更多大中小型餐飲業者，都可加入促銷活動。若爭取到30億元，則有約3.5萬家業者受惠。

另貿易局也針對會展產業提出辦展補助，只要在這段期間持續舉辦活動、符合防疫規定，就會給予國內展覽與國際展覽等至少兩種不同定額補助，這項預算不超過3億元，兩者合計不超過33億元。