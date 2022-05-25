打炒房修法 9月再戰

立院法案本周大清倉，「打炒房」禁預售屋換約的《平均地權條例》修正草案，確定本會期不排審。行政院及黨籍立委均表示，這項修法下會期再戰，不會胎死腹中，內政部將利用休會期間先準備好子法，希望9月、10月三讀通過後，用最短時間公布實施。



據了解，「平轉」不納入預售屋禁止換約規範，及私法人買賣改採許可制等二大議題，建商仍不斷遊說國會，勢成新會期攻防新戰場。據悉，不少黨籍綠委認為，採許可制審查私法人買賣，在實務執行上恐因人力不足窒礙難行，下會期實質審議時，不排除在法條或實務做法上有調整修正空間。



內政部推動《平均地權條例》修法，限制預售屋除例外不得換約轉售、私法人購屋改採許可制等新制，打擊房市不當炒作，被建商視為「打炒房」一記重拳，知情人士直言，法案雖未開審，但對預售屋買賣已產生嚇阻效用。



惟下會期面臨年底百里侯選舉，外界不少臆測，這項法案是否會因政治因素而胎死腹中？行政部門認為，這項法案與黨團有共識，不當炒高房價讓年輕人買不起房，對重視居住正義的執政黨政府而言，更應加速推動，這是政治智慧，不致胎死腹中。



不過，行政院版條文不會鐵板一塊。知情人士透露，像限制私法人買賣改採許可制，不少黨籍立委均認在審查的實務上恐因人力不足窒礙難行，屆時審議時會有鬆動空間，黨團幹部也認為必須再作調整。



官員坦言，內政部已和黨團有初步共識，不論法條或做法都有可調整空間，但若拿掉「許可制」，會無法規範私法人買賣。內政部高層不鬆口調整細節，僅表示怎麼處理都有方向跟方式，不是那麼困難。



外界認為央行打炒房祭出信用管制及升息手段已有抑制房市不當炒作，《平均地權條例》修法可否劍不出鞘？知情高層說，聯合戰線才能安定市場，單一藥方絕對沒辦法治好這個病，不要讓打炒房亂象繼續囂張下去，跨部會合作對國家和市場安定才有正向意義。



由於立院將拖至9月甚至10月才開審，一旦三讀，限制預售屋例外、特殊情況簽約後不得轉售，及私法人購屋改採許可制等二項，都必須訂子法，經政院核定才能上路，因此將利用休會加速子法訂定腳步。