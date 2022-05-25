5/25疫情｜本土確診近9萬 死亡暴增76例

中央流行疫情指揮中心25日公布國內新增89,389例COVID-19確定病例，分別為89,352例本土個案及37例境外移入（30例為航班落地採檢陽性）；另確診個案中新增76例死亡。

指揮中心表示，今日新增之89,352例本土病例，42,711例男性，46,607例女性，34例調查中，年齡介於未滿5歲至90歲以上，個案分布為新北市（21,350例），桃園市（10,355例），高雄市（9,792例），台中市（9,766例），台北市（9,085例），台南市（5,904例），彰化縣（3,520例），屏東縣（2,933例），新竹縣（2,570例），苗栗縣（1,818例），新竹市（1,799例），基隆市（1,768例），宜蘭縣（1,746例），花蓮縣（1,558例），雲林縣（1,432例），南投縣（1,241例），嘉義縣（1,048例），台東縣（711例），嘉義市（557例），澎湖縣（224例），金門縣（143例），連江縣（32例），相關疫情調查持續進行中。

指揮中心指出，今日新增76例本土病例死亡個案，為46例男性、30例女性，年齡介於30多歲至90歲以上，皆屬重度感染個案、73例具慢性病史、31例無疫苗接種。確診日介於今（2022）年5月4日至5月23日，死亡日期介於5月16日至5月23日，詳如新聞稿附件。

指揮中心說明，今日新增37例境外移入個案中，20例男性，16例女性，1例調查中；年齡介於10多歲至60多歲，感染國家均調查中。入境日介於今年5月18日至5月24日。

指揮中心統計，截至目前國內累計10,570,121例新型冠狀病毒肺炎相關通報（含9,016,807例排除），其中1,558,380例確診，分別為12,668例境外移入、1,545,658例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。2020年起累計1,554例COVID-19死亡病例，其中1,539例本土，個案居住縣市分布為新北市687例、台北市473例、基隆市77例、台中市47例、桃園市42例、彰化縣34例、高雄市32例、花蓮縣26例、台南市22例、屏東縣18例、新竹縣17例、宜蘭縣15例、台東縣12例、雲林縣11例、嘉義縣7例、苗栗縣及南投縣各6例、嘉義市4例、金門縣2例、新竹市1例；另15例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「台灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。

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