美日印澳攜手造供應鏈 經長揭台關鍵地位

美日印澳「四方安全對話」（Quad）24日峰會聯合聲明表示將共同建造半導體供應鏈，在關鍵技術與設施排除「有疑慮的供應商」。對此，經濟部長王美花25日表示，台灣是全球重要的夥伴，「這是沒有問題的」。

如何應對中國科技崛起成為美日印澳「四方安全對話」的焦點，而四國在會後發表聯合聲明，將共同建造半導體供應鏈，在關鍵技術與設施排除「有疑慮的供應商」。

王美花25日出席「2022儲能高峰會」論壇，接受媒體採訪時表示，台灣半導體來說，是非常重要的產業，也是全球非常重要的供應鏈，從去年車用晶片的短缺，可以看到各國尋求台灣的支援，之後也希望跟台灣有更多的國際合作，台灣是全球重要的夥伴，是沒有問題的。

王美花指出，在台灣，我們也保護這樣的產業，讓半導體產業技術提升、強化相關制度面，政府部門也都加強相關保護，特別是營業秘密的保護，最近國安法修正，也讓國家安全技術提升至新的層級。

由於Quad主要為結盟對抗中國，外界擔心台灣在中國製造的產品將會受到牽連。王美花表示，半導體產業都是台灣在製造，生產基地絕大多數都在台灣，即使有在其他國家的生產，台灣的營業秘密保護做得很好、相信沒有問題。

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