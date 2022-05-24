無懼店面寒冬 夾娃娃機店逆勢破萬店

雖然西門町夾娃娃機店大舉退場，但是似乎僅有台北市的店數減少，整體店數經歷去年短暫衰退後，今年竟逆勢成長，首度突破1萬店的水準。信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德指出，本波疫情重創沿街的店面商機，店面空置降租後，反而吸引夾娃娃業的場主進駐，使得夾娃娃機店在景氣寒冬時逆勢崛起。

從官方的統計資料來看，去年夾娃娃機開店高峰出現在4月，全國共計有9,727店，規模接近前兩大超商的店數。不過，隨疫情升溫，夾娃娃機店數一度跌破9,000店，尤其是北市的西門町更成為夾娃娃機店的關店災區。然而，從去年9月夾娃娃機店又出現一波開店潮，今年3月全國的夾娃娃機店已經超過1萬店。

曾敬德表示，夾娃娃機店店數不減反增，跌破市場眼鏡，不過實務上會發現，許多沿街店面生意蕭條，店面空置也讓房東想辦法找租客填補，腦筋動得快的場主就逢低進場，趁租金打折時租下熱門店面，再分租給台主，這波沿街店面的蕭條，反而讓夾娃娃機店逆勢增加。

財政部統計資料顯示，至今年3月為止，夾娃娃機台最多的是新北市的1,556店，台中市有1,442店，但是台中較一年前呈現衰退，桃園市則有1,287店，維持在高檔水準，而台南市與高雄市都超過1,000店，全台3月總計共有1萬47店，店數創下歷史新高。

曾敬德說，夾娃娃產業歷經一波洗牌，許多經營者會發現，雖然利潤不如以前可觀，但是只要店面租金可以順利議價承租，還是可以有穩定的利潤，最主要是這波沿街店面實在太慘，夾娃娃機店才有機會取而代之。以日本的經驗來看，年輕人追求流行文化的商圈中，還是有夾娃娃機發展的契機，但不管是場主或台主，都要有新的經營手法與差異化的商品，才不會使夾娃娃這個銅板產業，如同蛋塔風潮一樣快速消退。

延伸閱讀

夾娃娃機回春！ 娛樂稅逾3千萬

北市：夾娃娃機放醫療口罩 最高可罰200萬