確保水質 環保署提高餘氯標準上限

為因應氣候變遷及極端氣候調適，強化飲用水水質管理，環保署23日預告修正發布飲用水水質標準中不影響健康物質水質項目，包含提升極端氣候下水中氯的容許值，有效餘氯從每公升0.2毫克提升至0.3毫克。

環保署表示，這次修正重點有兩項，包含修正因暴雨或其他天然災害致飲用水水源濁度超過1,500NTU（高濁度）時自由有效餘氯標準，另外新增天然災害應變期間實施自來水分區供水區域水質標準。

環保署說，自來水、簡易自來水、社區自設公共給水易因暴雨或其他天然災害致飲用水受影響，因此當水源濁度超過1500NTU時，其飲用水水質自由有效餘氯將從每公升0.2毫克提升至0.3毫克，這是避免因濁度較高致使水中微生物較易生長，因此提高出水加氯量，有效殺菌消毒確保水質。

另外，新增天然災害應變期間實施自來水分區供水區域水質標準，環保署水保處長顏旭明表示，由於在旱災、暴雨、地震等天然災害期間，水源缺乏、水源水質不穩定等因素，供水水質易受影響。

為了能於災害期間自來水事業不因水質中影響適飲性、感觀物質而使供水中斷，顏旭明表示，新增天然災害應變期間自來水分區供水區域的水質標準，包含：自由有效餘氯、濁度、色度水質硬度等，儘量在災害間也可以充足供水並且確保水質。