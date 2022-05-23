電子零組件業排碳大戶 明年納入第二批碳盤查

環保署23日預告第二批辦理盤查登錄溫室氣體排放量對象，只要是直接及間接排放總和在每年2.5萬噸以上就會納入，初估電子零組件製造業、金屬製品製造業首當其衝受影響，預計明年元旦上路，明年8月底前完成碳盤查登錄。

環保署氣候變遷辦公室主任蔡玲儀表示，過去已公告第一批應盤查登錄溫室氣體排放量排放源，現在新增第二批應辦理對象，並將法規名稱修正為「事業應盤查登錄溫室氣體排放量排放源」。

蔡玲儀指出，過去第一批溫室氣體盤查對象先納入直接排放2.5萬噸產業，現在第二批是匡列直接排放（鍋爐及燃料）及間接排放（用電量去乘上排碳係數），兩項總和在年排放2.5萬噸的都會納入，像是電子零組件業屬於用電量多的產業，就是第二批盤查主要目標，另外大型金屬製品業也會因用電量多，會在這次納入。

至於實際的家數，蔡玲儀表示，現在納入第二批的規定才剛預告，預計預告30天，後續會再找相關產業進行座談及了解狀況，屆時新增廠商家數及排碳量占全國多少數量，才會明朗化。

環保署說，從2016年公告「第一批應盤查登錄溫室氣體排放量之排放源」，包含發電、鋼鐵、石油煉製、水泥、半導體及薄膜電晶體液晶顯示器等特定行業製程別，及全廠（場）化石燃料燃燒產生年溫室氣體排放量達2.5萬公噸二氧化碳當量以上者，經統計排放源計287家，直接排放量約223百萬公噸二氧化碳當量，約占全國溫室氣體排放量78％。

環保署指出，這次預告修正草案公告新增了第二批事業應盤查登錄排放量之排放源，全廠（場）化石燃料燃燒直接溫室氣體年排放量以及使用電力之間接溫室氣體年排放量合計達到2.5萬公噸二氧化碳當量以上的製造業，從明年1月1日起適用，應該於明年8月31日之前完成2022年度溫室氣體排放量盤查登錄。