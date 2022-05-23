關鍵原物料減稅 有機會比兩個月還長

大宗物資等關鍵原物料減稅至6月底屆滿，行政院24日將召開穩定物價小組會議，有望敲定延長大宗物資等關鍵原物料減稅期限。據悉，國發會已向行政院提出將展延案檢討納入議程，由於俄烏戰爭造成通膨態勢明顯，若確定展延，「有機會比二個月還長」，一次三個月、甚至半年，都不排除納入評估。

因應俄烏戰爭等國際情勢變化，為穩定物價，行政院3月底核定第三波減免措施，關鍵原物料減稅期限延至6月底。

品項包含汽柴油貨物稅；小麥關稅、黃豆小麥玉米營業稅；牛肉、奶油、無水奶油、烘焙用奶粉關稅；還有水泥貨物稅等。

行政院預計24日召開穩定物價小組會議，針對端午節物資進行盤點，至於大宗物資減稅案是否延長，成為外界關注焦點。

據悉，國發會已向行政院提出是否展延汽柴油、水泥減徵貨物稅，黃小玉免營業稅、小麥免關稅等措施的檢討案。知情人士表示，考量通膨情勢明顯，俄烏戰爭沒有止戰跡象，加上減稅後占整體稅損比例很低，像是1包水泥才少8塊，基本上政府應會給予支持，但減稅後有無回饋給消費者值得注意，延長期限還在評估，要等財政單位分析。

由於行政院針對大宗物資及汽柴油減稅案，已連續展延二次，每次均以延長二個月為觀察點，財經相關官員指出，二個月一轉眼就過去，時間到了可能戰爭還沒結束，或通膨仍居高不下，動輒又要檢討，因此這次除展期二個月外，一次延長三個月、甚至半年，都不排除納入討論，「這次有機會比二個月還長」。至於減稅品項有無增減，官員則說，原則上並沒有更改品項，這次討論的關鍵在展延期限是否要拉長。

原本傾向以二個月為減稅期限的財政部，對於延長期限，僅表示會提出想法討論，但還是要依照行政院穩定物價小組整體評估規畫而定，態度也略有鬆動。