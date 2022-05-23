台灣未列首輪名單 鄧振中：定和戴琪討論IPEF

美國總統拜登23日在日本宣布，啟動新的印太經濟架構集團（IPEF），台灣未列首輪名單，行政部門雖表遺憾，但經長王美花表示，台美經貿高層有共識，會在近期會面，雙方將討論如何深化雙邊經貿夥伴關係的新機制。據悉，此新做法涵蓋供應鏈韌性、勞動、環境與永續發展等議題，緊密扣合IPEF主張的四大支柱。

對台灣未納初始會員，23日晚甫自泰國返台的行政院政委鄧振中認為，美方多少有些防備，畢竟美國要納入台灣需要其他國家同意，惟過程中依舊積極爭取，「整個局還是布得蠻穩的」。台灣和美方關係密切，會持續對話，像台美「經濟繁榮夥伴對話」就有討論到供應鏈，及印太戰略裡的關注項目，有相當妥善的機制。

鄧振中表示，下次和美國貿易代表署（USTR）代表戴琪會面時，「一定會和她討論IPEF」，希望能找到雙方都同意，且比現在更提升台美雙邊經貿關係的新做法，且要更密切、有很清楚的目標。目前雙方人員都在集思廣益，台美經貿互動不能只有一個TIFA機制。

台灣未納首輪名單，我方雖遺憾，但並未放棄。外交部發言人歐江安23日表示，台灣做為重要經濟體，在全球供應鏈扮演關鍵角色，絕對符合參與IPEF資格，且它是一個包容性且開放性的架構，我國仍將持續積極爭取參與。

王美花受訪時也表示，台美關係、經貿關係非常緊密，鄧振中20日與戴琪在泰國曼谷會面時，雙方就供應鏈、環境、永續、勞工等議題深入討論，會面後也請雙方團隊要續深度探討，預計數周後鄧振中和戴琪再度會晤，屆時絕對有新的做法出來。

美國倡議的IPEF將專注深化美國與其亞洲夥伴在4大支柱上合作，包括供應鏈彈性、清潔能源和脫碳、稅收和反腐敗，以及數位經濟、新興技術、勞工規則、透明度和監管實踐等貿易經濟。