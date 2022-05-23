拜登強調台海穩定重要性 重申對台承諾

美國總統拜登23日在東京與日本首相岸田文雄舉行峰會後共同出席聯合記者會，強調台海和平穩定的重要性，並指出如果中國犯台，美國會以武力保衛台灣。白宮也隨後重申美國對台政策不變，強調美方將基於《台灣關係法》，持續向台灣提供自我防衛所需的軍事物資，此承諾不變。

外交部對拜登總統及美國政府重申堅守對台灣堅若磐石的承諾，表達誠摯歡迎與感謝。中國對台海安全構成的挑戰，已引起國際社會高度關切。

外交部強調，我國政府堅定捍衛台灣自由民主與安全的決心從無改變，會持續提升自我防衛能力，並與美國及日本等理念相近國家深化合作，共同捍衛台海安全，以及規則為基礎的國際秩序，同時促進印太區域的和平、穩定與繁榮。

白宮重申對台政策不變 總統府：共同捍衛民主自由

美國總統拜登與日本首相岸田文雄會面後表示，將繼續維持台海和平穩定，如果中國犯台，美國會以武力保衛台灣。隨後白宮也重申，美國對台政策不變，強調美方將基於《台灣關係法》，持續向台灣提供自我防衛所需的軍事物資，此承諾不變。

總統府發言人張惇涵指出，台海及印太區域的和平穩定，不僅對於國際社會的安全繁榮不可或缺，更是區域內各成員的共同責任。台灣會持續展現自我防衛的決心，並與美國在內的理念相近國家，共同捍衛民主自由的價值，並維護區域的和平穩定與繁榮發展。

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