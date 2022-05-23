「陪同隔離」不賠引眾怒 金管會急曝解法

陪染疫子女隔離的「陪同隔離」理賠再成爭議。立委高嘉瑜再度針對「家長陪同隔離」不理賠砲轟，立委們也提案，要求金管會要在三日內提出對應的檢討報告，金管會保險局局長施瓊華表示將會「遵照辦理」，說明認定陪同家長不符合理賠資格之法源依據。她指出，依傳染病法第48條開立的隔離單就可申請理賠，至於整體防疫險理陪指引力拚2022年5月底前出來。

高嘉瑜指出，很多小朋友染疫被隔離，家長不僅是照顧者，更是密切接觸者，理所當然會收到隔離通知書，成為被匡列隔離的對象，但保險公司卻發明「陪同隔離」的新名詞，刻意排除家長在隔離理賠之外。她認為，重點是無論何種原因被匡列隔離，都叫「隔離通知書」。也有家長收到學校開立的「隔離通知書」是否也要賠？

施瓊華表示，之前有許多人的隔離通知書是依傳染病法第36條開立的，就不會理賠，但若現在都是依傳染病法第48條開立的就會來評估是否都要賠。若學校開立的「隔離通知書」是衛生局授權的也視同是地方政府開立的。

立委郭國文、張其祿、鍾佳濱也針對「陪同隔離」提案，針對孩童未確診卻因接觸染疫需隔離，家長為了照顧未成年孩童也遭衛生局開立隔離通知書之隔離樣態，遭金管會解釋為不符合理賠條件。

金管會以衛福部疾管署防疫政策Q&A中之【Q54接觸者居家(個別)格相關措施問答輯】作為陪同家長不符合《傳染病防制條例法》第48條所匡列之隔離對象。

但依據疾管署說明，隔離通知書僅有一種，全部都是經染疫風險評估後，依據第48條針對要隔離者所開立的行政處分。且保險契約僅明訂，收到依據傳染病防制條例法》第48條開立隔離知書之對象皆符合理賠條件。

換句話說，金管會認定陪同家長不理賠的依據，是利用不具法律效力之政策QA，來駁回疾管署之說明、《傳染病防制條例法》、保險契約以及《保險法第54條，顯然有檢討之必要。基此，請金管會於3日內，提出相對之檢討報告，並說明認定陪同家長不符合理賠資格之法源依據。

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