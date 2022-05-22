台未納IPEF 鄧振中：總是會找出方法

白宮國安顧問蘇利文22日告訴媒體，台灣未納入印太經濟架構（IPEF），但強調美國正在尋求深化與台灣經濟夥伴關係。對此，行政院政務委員鄧振中受訪表示，美方即將宣布的印太經濟架構沒有理由把台灣排除在外，「總是會找出方法容納台灣」，不必太過擔心。

蘇利文由韓國前往日本途中向隨團媒體進行簡報時證實，台灣並未受邀出席IPEF啟動儀式，未被納入印太經濟架構中。不過他強調，美國貿易代表戴琪日前才與鄧振中會晤，美方正在尋求深化與台灣的經濟夥伴關係，包括在半導體與供應鏈等高科技議題上，首先在雙邊基礎上追求，同時透過經濟架構與其他國家合作。

然而，鄧振中接受媒體訪問樂觀指出，相信美方了解任何有關印太地區工作，沒有台灣很難做，「總是會找出方法容納台灣」，不管是供應鏈、市場或出口，沒有台灣就是一個很大缺口，美國沒有理由把台灣排除在外，台灣也需要參加，只是看用什麼方式安排，台灣不需要太擔心。

值得注意的是，蘇利文強調美國正在尋求深化跟台灣的關係，與鄧振中談話的說法ㄧ致，因此一般認為，台灣仍有參與IPEF的方法。

對於我國未獲納入IPEF首輪名單，外交部22日晚間則感到遺憾，指台灣做為重要經濟體，在全球供應鏈扮演關鍵角色，絕對符合參與IPEF資格，且美國務卿布林肯指IPEF是一個具開放性與包容性架構，不會對台灣在內任何夥伴關閉大門。因此我國政府未來仍將持續積極爭取參與。

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