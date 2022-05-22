蘇利文：台未納入IPEF 美台深化經濟夥伴

美國白宮國安顧問蘇利文今天表示，台灣未被納入印太經濟架構，但他強調美國正在尋求深化與台灣的經濟夥伴關係。他也重申美方期望台海和平，不樂見片面改變現狀。

蘇利文（Jake Sullivan）目前正隨同美國總統拜登（Joe Biden）進行上任後的亞洲訪問。他今天在搭乘空軍一號由韓國前往日本途中向隨團媒體進行簡報，台灣議題與台海安全多次被提及。

對於將在東京召開的「四方安全對話」（Quad）領袖峰會是否會討論中國入侵台灣的具體因應行動時，蘇利文表示，這不會是四方安全對話的正式議題，但他也強調，印太地區的重大安全議題應會被提及，四方安全會談成員都對台海和平穩定有共同利益。

蘇利文也指出，拜登政府致力於與盟友和夥伴合作，發出明確威嚇訊息，並支持美國政府的基本政策，亦即美中三公報與台灣關係法下的一個中國政策，美方不希望看到片面改變現狀，也不希望見到軍事侵略。美方期望這一訊息不僅來自美國，也來自該區域與其他區域的盟友與合作夥伴，美方正與盟友與夥伴共同合作。

媒體再問台灣議題是否會出現在四方安全對話聲明，蘇利文不願先曝光四方安全對話聲明內容。

但就台灣是否被納入印太經濟架構（IPEF），蘇利文證實，台灣並未受邀出席啟動儀式，未被納入印太經濟架構中。

不過，蘇利文強調，美國貿易代表戴琪（Katherine Tai）日前才與行政院政務委員鄧振中會晤，美方正在尋求深化與台灣的經濟夥伴關係，包括在半導體與供應鏈等高科技議題上。美方首先在雙邊基礎上追求這一部分，同時透過經濟架構與其他國家合作。

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