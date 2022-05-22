全民適用快篩陽即確診 陳時中：下周上路

快篩陽視同確診最快下周啟動，中央流行疫情指揮官陳時中今天表示，指揮中心日前已召開專家會議針對口服抗病毒藥物進行適應症確認，排除相關不適用族群，最快下周宣布全民適用快篩陽性確診，經醫師診斷確診即可開藥。

至於將來開放快篩陽確診一體適用，陳時中指出，現行大型篩檢站的PCR採檢由於收案人數減少，將評估轉型，變為快篩陰性，但有症狀民眾的專屬通道，至於原先的快篩陽通道，則由醫師評估，若有共識就可以確診，依適應症進行給藥，或依症狀來給相關藥物，但若醫病之間無共識，就走PCR途徑。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，經專家會議討論過後，已將我國口服抗病毒藥物Paxlovid與莫納皮拉韋的適應對象界定出來，其中Paxlovid適用於感染新冠輕度至中度且未使用氧氣，以及發病5天內之12歲以上且體重40公斤以上病患，莫納皮拉韋則適用於輕度至中度未使用氧氣且於發病5天內之18歲以上病患。

增列65歲以下抗病毒口服藥Paxlovid適用條件。圖/指揮中心提供

指揮中心表示，若有癌症、糖尿病、慢性腎病、心血管疾病、慢性肺疾、結核病、慢性肝病、失能、精神疾病、吸菸，BMI大於30、影響免疫功能之疾病等病患，應優先使用新冠口服抗病毒藥物，若有無法使用Paxlovid的病患，則建議使用莫納皮拉韋，孕婦則應使用Paxlovid。

陳時中說，上述口服抗病毒藥物經專家會議確認過後，最快下周就會開放給全體病患使用，也就是快篩陽經醫師診斷後，即可還進行給藥。

陳時中說明，原先北北基桃共只有84個篩檢站，每天只能服務4萬5千人，在台北新設的9個篩檢站陸續到位後，每日服務量能已提升8100人次，再加上桃園的3個篩檢站，一天可服務1500人次，目前單日總服務人次已來到5萬4600人次，增加約21％。

（中時新聞網 莊楚雯；中時 陳人齊、張鎧乙）

陳時中認疫情處於高原期 趨緩要等7月底

中央流行疫情指揮中心今天公布國內新增7萬9441例本土個案，10天本土確診相加破73萬例，對此，精神科醫師沈政男表示，全台高峰在5月底前會到來，而新增數目為16萬，6月底前疫情曲線會「探底」。對此，指揮官陳時中表示，由於昨天是周六，用這數字還要看，國內目前疫情是高原期，是否會有高峰出來？需要再來評判，但往上是免不了。

國內本土疫情連續幾天都是維持八萬左右，外界關心，現在是否為高原期？台灣可以說沒有高峰，而是維持高原期嗎？對此，陳時中說，昨天是周六，用這數字還要看看，「但高原是真的，至於是否會有高峰出來，需要再來評判，往上是免不了」。

發言人莊人祥則表示，未來的高峰都有很多的估計，分別以低中高推估，先前說6月初會達6萬，5月底可能為10萬，6月底16萬，低推估7萬，不過現在起起來，單日10萬左右是比較有可能性。

至於到六月底會下降嗎？莊人祥表示，應該到七月底才有可能會更低，六月底不太可能，但未來還是會起起伏伏，還是要看。

莊人祥表示，目前可以看到紐約從高峰下來後，近兩、三個月，因為Omicron.12 .1又開始往上升，要看是否有新的變異株進入國內，要等大流行過後休息一兩個月以上再看後續變異株，看到每個國家在流行部分都一波在一波，這個部分要視未來染疫人數、有沒有新世代疫苗，針對疫情是否有比較好的保護才能評斷。

對於國內是否出現超額死亡？陳時中表示，因為很多國家都流行疫情一陣子了，台灣還在上升段，現在算還不準，不過台灣目前超額死亡數還是負數，表現比較好，但大部分國家都已經過月高峰期，要等疫情一段時間再來比較比較準確。

羅一鈞也強調，指揮中心每天都有把死亡個案列表，上面就會呈現每個個案發病日、採檢日、死亡日資料，可以清楚看見個案間距狀況。

（中時 鄭郁蓁、張鎧乙）