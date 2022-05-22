5/22疫情|本土+79,487 死亡+53 境外+46

中央流行疫情指揮中心今(22)日公布國內新增79,487例COVID-19確定病例，分別為79,441例本土個案及46例境外移入(26例為航班落地採檢陽性)；另確診個案中新增53例死亡。

指揮中心表示，今日新增之79,441例本土病例，為38,290例男性，41,097例女性，54例調查中，年齡介於未滿5歲至90歲以上，個案分布為新北市20,698例，桃園市11,168例，臺北市9,645例，臺中市7,250例，高雄市7,135例，臺南市4,678例，彰化縣2,358例，新竹縣2,328例，屏東縣2,256例，基隆市1,799例，宜蘭縣1,778例，苗栗縣1,636例，新竹市1,613例，花蓮縣1,096例，南投縣953例，雲林縣916例，嘉義縣760例，臺東縣565例，嘉義市431例，澎湖縣165例，金門縣139例，連江縣74例，相關疫情調查持續進行中。

指揮中心指出，今日新增53例本土病例死亡個案，為23例男性、30例女性，年齡介於40多歲至90歲以上，皆屬重度感染個案、52例具慢性病史、17例無疫苗接種。確診日介於今(2022)年5月4日至5月19日，死亡日期介於5月10日至5月20日。

圖/指揮中心提供

指揮中心說明，今日新增46例境外移入個案中，21例男性，24例女性，1例調查中，年齡介於20多歲至70多歲，感染國家為美國2例、韓國1例、日本1例、調查中42例。入境日今年5月19日至5月21日。

指揮中心統計，截至目前國內累計10,270,540例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含8,946,704例排除)，其中1,320,371例確診，分別為12,523例境外移入，1,307,794本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。2020年起累計1,396例COVID-19死亡病例，其中1,381例本土，個案居住縣市分布為新北市637例、臺北市443例、基隆市72例、桃園市40例、臺中市33例、彰化縣29例、高雄市21例、新竹縣17例、花蓮縣16例、屏東縣13例、臺東縣12例、臺南市10例、宜蘭縣9例、雲林縣8例、嘉義縣6例、苗栗縣及南投縣各5例、嘉義市及金門縣各2例、新竹市1例；另15例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「臺灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。

（工商時報 呂雪慧）

Omicron超額死亡是Delta的3倍 醫示警：離流感化還有距離

本土疫情狂燒，從4月9日至今，已累計490人染疫死亡，北巿聯醫忠孝院區整合醫學照護科主治醫師姜冠宇示警，以美國的情況來看，感染Omicron的超額死亡是Delta的3倍，意即新冠肺炎離流感化還有一段距離，提醒接種疫苗的民眾不要掉以輕心，並保護家中長輩。

姜冠宇今（22）日於個人臉書粉專分享《美國醫學會雜誌》新冠肺炎報告指出，美國麻州690萬人，是新冠疫苗高度接種的行政區，但感染Omicron的超額死亡卻是Delta的3倍。姜冠宇解釋，所謂超額死亡就是在特定時間內，實際死亡數大於預估死亡數。

姜冠宇發現，美國麻州在流行Delta的23周內，共有1975例超額死亡，流行Omicron的8周期間，則有2294例超額死亡，Omicron的每周超額死亡人數是Delta的3.34倍，即使在高度接種疫苗和免疫力愈來愈強的人群中，高度傳染仍會迅速導致大量死亡。

姜冠宇說，這代表新冠肺炎離流感化還有一段距離，因為高度的傳染力已造成社會經濟和行政負擔，所以未來要以類似流感的方式處理新冠肺炎是勢在必行。

姜冠宇提醒，在疫情高峰期間，仍然需要保護自己，接種完疫苗也不要掉以輕心，接下來會面臨較強的陣痛期，該好好保護身邊的長輩。

（中時新聞網 楊雅婷）

老翁打3劑 快篩陽全身狂抖1小時亡 他嘆：誰說像感冒

國內疫情嚴峻，全台確診人數累積120萬例，尤其是小孩及老人成了這波疫情的高風險族群，一名網友表示，小阿姨的公公86歲，打滿3劑疫苗，昨晚8點快篩陽性後全身一直抖，嚇得馬上叫救護車送急診，9點多到醫院已救不回了。

「這波疫情為什麼都不給老人家一點機會！」一名網友昨（21日）晚在臉書「爆怨公社」表示，小阿姨的公公86歲，打了3劑疫苗，昨天晚上8點多快篩陽性，接著全身一直抖不停，馬上打電話叫救護車送醫，但9點多到醫院就沒救了，最後檢測PCR陽性確診，Ct值只有10，病毒量超高，死亡證明也確認新冠肺炎為死亡主因，嘆道「家裡有老人家真的要特別小心，誰在跟你像感冒一樣」。

原PO也提醒，快篩不是只有兩條紅線才是確診，有的快篩試劑是T線（測試線）是深綠色的，像是福爾威創的快篩試劑，所以出現兩條線一樣是代表確診了，不要懷疑真實性，「我沒必要拿老人家的生命做文章」。

對此，網友紛紛留言：「節哀，我家人撐了10多天20日也走了，也是老人，最難過的是遺體當天立刻火化，家屬碰都不能碰，心都碎了」、「天啊好嚴重！一堆人洗感冒，但老人跟小孩真的很不好說啊」、「就一直騙說小感冒嘛，遇到就知道被騙了」、「嚇到了！來得好突然，節哀」。

（中時新聞網 莊楚雯）

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