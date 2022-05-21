鄧振中、戴琪會晤 經貿對話啟動

拜登展開亞洲行、推動印太經濟架構之際…

美國總統拜登展開亞洲行之際，經貿辦總談判代表鄧振中與美國貿易代表署（USTR）代表戴琪，於20日首度會面。兩人就亞太經濟合作會議（APEC）、世界貿易組織（WTO）等多邊議題，以及台美經貿議題交換意見，因正值拜登宣布啟動「印太經濟架構」（IPEF）前夕，此次會晤受各界高度重視。

鄧振中是利用在泰國曼谷召開貿易部長會議的機會，於會前與戴琪會面，雙方並約好，未來數周將再次會談，推動台美經貿關係增溫。

在由大陸為主導的RCEP於今年元旦生效、及以日本為主軸的CPTPP兩岸都提出申請加入時，台灣是否能夠參與由美國主導的IPEF，甚受矚目。

鄧振中表示，他與戴琪談論議題相當廣泛，包括APEC、WTO及台美雙邊經貿等，都有充分且深入意見交換，至於台灣是否列入IPEF首輪名單，他只強調，雙方將一起努力提升台美雙邊經貿的發展。由於這是戴琪大使就任一年多來，首次有機會面對面討論，對增進雙方經貿關係十分有幫助。

這次會議訂21～22日舉行，是睽違兩年的APEC部長級實體會議再度召開。據悉，鄧振中將聚焦疫後經濟復甦、貿易投資等議題，並發表談話。

經貿辦補充指出，會談時間有限，雙方皆指示經貿團隊人員做好準備，未來數周內，將再與戴琪會談，找到具體可行方式提升台美雙邊經貿關係。至於是否代表台美近期將進行TIFA會議，側面了解，鄧振中不會將會談之事歸在TIFA機制。

拜登20～24日首度出訪亞洲，此行最受關注的，是訪日期間可望宣布啟動印太經濟架構（IPEF），我國也向美方表達希望參與IPEF的立場。

蘇揆21日受訪時也說，不管外貿或各方面，希望與我有互動往來的國家，能建立最好的架構，我們有機會參與各項互利互惠的國際經貿組織。