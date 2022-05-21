三年虧113億 政院點頭增資桃機600億

疫情重創桃園國際機場。據統計，近三年累計虧損達113億元，為此，截至5月已舉債超過100億，未來還有第三航廈及第三跑道支出，須耗費龐大經費。對此，政院已原則同意增資600億元，分四年編列撥補，以因應疫後航運發展及經濟觀光的須求。

桃園機場1979年啟用，2010年完成公司化，是交通部百分之百持股的公司。受疫情影響，桃機客運量自2020年3月起急速下滑，2021年僅90.9萬人次創歷史新低，相較2020年大幅下挫87％。配合防疫政策嚴守邊境，機場公司收入大幅減少，近三年累計虧損將達113億元。

桃機指出，預估長期建設所需經費近1,500億元，確實於短期內就須要政府提供協助，尤其推動興建中的第三航廈與第三跑道計畫，去年已發包第三航廈土建及機電標工程。預計2024年底北登機廊廳可以開放使用，2025年底第三航廈主體完工後，可提供21個靠橋停機位及五個遠端停機位，陸側年服務旅客容量達4,500萬人次。

桃機強調，就桃園機場空側整體發展，推動設置第三跑道及周邊滑行道系統，期對桃園機場整體客貨運設施，有計畫性的長期推動發展。第三跑道建設計畫完成後，可將目前雙跑道容量為50架次/小時，提升達每小時80至90架次，擴充營運量能。

第三航廈與第三跑道等國家關鍵基礎設施，帶來經濟及社會效益龐大，但投資成本難以由未來收入完全回收，因此桃機強調，須要透過政府增資協助，以利建設順利完成及桃園機場永續經營。

桃機還說，行政院初步同意增資600億元，預計將分四年編列撥補，交通部5月初將增資需求陳報行政院，未來將視運量回復及機場公司的營運狀況。滾動調整。