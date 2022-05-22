5/22前瞻一周》本周國內外財經焦點
國內財經焦點
|5/23（一）
|央行公布4月五大銀行新承作放款
主計總處公布4月失業率
經濟部公布4月工業生產統計、批發零售餐飲營業額
Computex聯合記者會
聯發科新品發表會
|5/24（二）
|央行公布4月金融情況
勞動部公布最新無薪假統計
Computex展為期四日
台驊、統一實股東會
|5/25（三）
|央行公布4月消費者暨建築貸款餘額
台經院發布5月分景氣動向調查報告
|5/26（四）
|中華獨立董事協會/線上直播－ESG永續發展路徑論壇
央行公布4月存款不足退票統計
|5/27（五）
|主計總處公布GDP預測
國發會公布4月景氣燈號
國際財經焦點
|5/23（一）
|德國5月Ifo企業信心
美國4月芝加哥Fed全國活動指數
|5/24（二）
|韓國5月消費者信心
澳洲5月製造業、服務業、綜合等採購經理人指數（PMI）初值
日本、法國、德國、歐元區、英國、美國5月製造業、服務業、綜合等PMI初值
美國里奇蒙製造業指數，4月新屋銷售
|5/25（三）
|韓國5月企業信心
德國6月GfK消費者信心，首季國內生產毛額（GDP）
法國5月企業信心
美國上周MBA 30年期固定房貸利率、原油庫存，4月耐久財訂單
|5/26（四）
|英國4月汽車生產
韓國央行利率決議
義大利5月企業與消費者信心，3月工業銷售
美國聯準會公布月初貨幣政策會議備忘錄，首季GDP，上周初領失業救濟金人數，5月堪薩斯Fed製造業指數，4月待交易完成房屋銷售
|5/27（五）
|澳洲4月零售額
法國首季土GDP
美國4月個人所得與支出、PCE物價指數，5月密西根大學消費者信心
陸港澳焦點
|5/23（一）
|港股小鵬汽車公布第一季財報
香港4月CPI
OPPO發表全新Reno8系列手機
特斯拉召回部分Model3、Model Y電動車逾10.7萬輛
|5/24（二）
|港股快手、網易、高鑫零售、中通快遞公布第一季財報
|5/26（四）
|港股阿里巴巴、聯想集團公布第一季財報
香港4月外貿數據
2022中國國際大數據產業博覽會（2022數博會）線上舉辦
|5/27（五）
|4月規模以上工業企業利潤
台股一周焦點
|5/23（一）
|股東會
|波若威、大量、富野、御頂等
|5/23（一）
|法說會
|國泰金、強新工業、橙的、世德
|5/24（二）
|股東會
|台驊投控、群聯、智原、合一、泰鼎、統一實等
|5/24（二）
|法說會
|新光金、大亞、士電、台灣高鐵、萬旭、立凱-KY、訊聯、醫揚、奈米醫材
|5/24（二）
|新股買賣
|正基
|5/25（三）
|股東會
|華擎、聯亞、泰博、健喬、三商家購、遠雄來、夏都等
|5/25（三）
|法說會
|玉山金、元大金、東元、裕民、可寧衛、春雨
|5/26（四）
|法說會
|華航、萬海、台灣高鐵、台泥、南亞科、華航、正德、凱撒衛、新天地、漢來美食、聯發國際、波力-KY、堃霖、統一超、泰山、鮮活果汁-KY、聖暉、新天地、大田、鉅明 、 彩晶、緯軟等
|5/26（四）
|法說會
|台航、東元、笙科、茂綸、意德士
|5/27（五）
|股東會
|矽力-KY、陽明、聯電、中華電、可成、新光金、永豐金、陽明、誠品、宅配通、中櫃、三商控股、豆府、雲品、昭輝、和勤、岱宇、順德、漢翔、志強-KY、千附、成霖、康普、鈺齊-KY、韋僑、直得科技、協易機械、拓凱、瑞穎、勝生、智崴、聯華食新光金、中再保、中華電信、叡揚、大宇資、南電、神基、安碁資訊等
|5/27（五）
|法說會
|傳奇