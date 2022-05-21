快篩陽即確診再放寬 5/23起這兩類人適用

新冠肺炎疫情延燒，昨（20日）藍委拜會指揮中心，盼擴大快篩陽視同確診對象至偏鄉民眾，指揮官陳時中昨鬆口會繼續開放。今日陳時中正式宣布，5月23日起，原住民族及離島地區居民快篩陽後，經診斷視亦可同確診。

發言人莊人祥今表示，偏鄉地區民眾快篩陽性後就醫不便，因此針對這些地區的居民，一旦快篩陽性後，可利用視訊診療、附近的醫療院所進行診斷，經過醫師判定後即可視同確診，5月23日開始上路。

陳時中表示，針對山地、離島、偏鄉地區，實名制快篩今起會加配5箱，而鄉公所、區公所都可以取得實名制快篩。由於這些地區PCR不容易做，也開放快篩陽經診斷視同確診。

目前除居家隔離、檢疫、自主防疫、65歲以上長者、會群聚的區域（如：長照機構、醫院）的民眾快篩陽後經診斷都可視同確診，5月23日起，原住民族及離島地區居民也適用。

第2輪快篩實名制 擬延至6月上路

快篩實名制4月28日上路，民眾可持健保卡、居留證赴全台4909家健保藥局、58個衛生所購買快篩試劑。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中原預告要在1周內啟動第2輪實名制，開放已購買的民眾購買，但近期部分機構常常完售，為先提高覆蓋率，擬延後第2輪的實施時程，到6月再上路。

陳時中表示，4月28日以來，實名制快篩共售出是817萬263份。今日共有4938家機構販售，到中午為止有143家完售，剩下8萬9520人份還未售出。

由於指揮中心曾預告第2輪實名制會在1周內啟動，外界關注上路日期是否已確定？陳時中回應，希望大家第1輪能儘量來買，否則第2輪就會重複買，因此會希望先提高覆蓋率，因此先努力，對售完的藥局加派2箱，若賣完的機構更多，則會配更多，待一定的涵蓋率後就會開放第2輪，預計第2輪的啟動時程會往後延，可能要等到6月再上路。

（ 中時 林周義）

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