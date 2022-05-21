5/21疫情｜本土+84,587再降低！ 添59死

疫情指揮中心21日公布國內新增84,639例COVID-19確定病例，分別為84,587例本土個案及52例境外移入(34例為航班落地採檢陽性)；另確診個案中新增59例死亡。

指揮中心表示，今日新增之84,587例本土病例，為40,348例男性，44,215例女性，24例調查中，年齡介於未滿5歲至90歲以上，個案分布為新北市23,346例，台北市10,590例，桃園市10,453例，台中市7,989例，高雄市7,646例，台南市4,609例，彰化縣2,808例，新竹縣2,472例，屏東縣2,265例，宜蘭縣2,019例，基隆市1,757例，苗栗縣1,601例，新竹市1,575例，花蓮縣1,219例，雲林縣1,128例，南投縣924例，嘉義縣780例，台東縣576例，嘉義市505例，澎湖縣184例，金門縣135例，連江縣6例，相關疫情調查持續進行中。

指揮中心指出，今日新增59例本土病例死亡個案，為32例男性、27例女性，年齡介於30多歲至90歲以上，皆屬重度感染個案、56例具慢性病史、29例無疫苗接種。確診日介於今(2022)年4月20日至5月21日，死亡日期介於5月11日至5月19日。

指揮中心說明，今日新增52例境外移入個案中，31例男性，21例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲，感染國家均調查中，入境日介於今年5月19日至5月20日。

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