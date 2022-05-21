與戴琪泰國會晤 鄧振中：增進台美經貿

亞太經濟合作會議（APEC）貿易部長會議周末在泰國曼谷登場，也是睽違2年的APEC部長級實體會議再度舉行。由行政院政委、經貿辦總談判代表鄧振中，代表我國出席。鄧也在昨（20）與美國貿易代表戴琪會晤。由於這是美國總統拜登宣布啟動「印太經濟架構」（IPEF）前夕，格外引發外界關注。

對此，鄧振中表示，這是戴琪就任一年多來，首次有面對面討論的機會，對增進雙方經貿關係十分有幫助。未來數周內，也將與戴再次會談，找到具體可行的方式來提升美台雙邊經貿關係。

拜登20到24日出訪亞洲，也是是他上任後首趟亞洲行，將出訪日韓，外界預計訪日期間啟動IPEF。而我國已向美方表達希望加入IPEF。

對於APEC部長級實體會議前夕與戴琪會面，鄧振中說，很高興能夠在APEC會議前與戴琪大使交換意見，這也是戴琪大使就任一年多來，首次有面對面討論的機會，對增進雙方經貿關係十分有幫助。

鄧振中表示，與戴琪談論議題相當廣泛，包括APEC、WTO及台美雙邊經貿等，都能有充分且深入的意見交換，雙方也談及各種可行的方法，將一起努力來提升台美雙邊經貿發展。

經貿辦說，礙於會談時間有限，雙方皆指示團隊人員做好充分準備，未來數周內，將會與戴琪大使再次會談，並共同找到具體可行的方式來提升美台雙邊經貿關係。

美國貿易代表署（USTR）辦公室表示，兩人會面是在美國在台協會（AIT）與駐美代表處架構下舉行。

USTR指出，雙方在APEC及其他多邊組織的合作，包含世界貿易組織（WTO）。強調美台經濟關係的強韌與耐力，透過雙邊討論持續強化，包括去年6月召開的第11屆台美貿易暨投資架構協定（TIFA）。

據USTR表示，兩人就深化美台經濟關係討論，基於共享價值推進雙邊貿易優先事項，及為雙邊勞工與企業促進創新、包容性經濟成長的機會。他們也談到供應鏈韌性、可追溯性及雙邊致力對抗強迫勞動的重要性。

亞太經濟合作會議（APEC）9日至22日在泰國曼谷舉行第2次資深官員會議以及貿易部長會議，其中，貿易部長會議將於21日、22日登場。據悉，將聚焦疫後經濟復甦、貿易投資等議題，並發表談話。有關鄧在APEC將發表的談話，經貿辦將以新聞稿說明。

按照外交部日前表示，貿易部長會議將安排跟APEC企業諮詢委員會代表對話，聆聽企業界對於在後疫情時代推動亞太自由貿易區看法；並討論APEC如何支持多邊貿易體系，及有助於經濟復甦、重啟貿易投資，以及人與人連結等相關措施。

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