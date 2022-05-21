台大畢典登場 Appier游直翰致詞超勵志

國立臺灣大學今（5/21）舉辦畢業典禮，今年畢業典禮致詞貴賓，邀請台大校友、Appier（沛星互動科技）執行長暨共同創辦人游直翰，他在演講中以自身求學及創業的經驗勉勵畢業生，「一開始是最後一名沒關係，只要能後來居上就好了！」當在一個領域實現階段性目標後，要勇於跳出舒適圈去挑戰下一個大聯盟，開始越級打怪的旅程。他說，勇於嘗試而不要自我設限，將有機會學到更多，也會獲得更多豐富的人生閱歷。

游直翰2001年畢業於臺灣大學資訊工程學系，擁有史丹佛大學 (Stanford University) 人工智慧 (AI) 實驗室碩士學位以及哈佛大學 (Harvard University) 電腦科學博士學位。

游直翰擁有20年以上的人工智慧資歷，並於2012年以實現AI的普及化為願景，成立「軟體即服務」（SaaS）公司Appier，該公司如今在亞太地區、歐洲及美國擁有17個營業據點，2021年於東京證券交易所掛牌上市。在世界經濟論壇 (WEF) 2016年所公佈的「全球青年領袖」中，游直翰也是唯一獲得殊榮的臺灣人，也讓Appier成為亞洲唯一上榜的人工智慧公司。

游直翰表示，每個人都有自己的優勢跟劣勢，雖然出社會後面對的不一定是場公平的競爭，但鼓勵同學們不要放棄。他強調，只要比別人更積極、更認真、更努力、更用心，展現出熱情，經過幾年下來，就有機會超過當初在前面的人，期許畢業同學一起往目標勇敢邁進，並祝福畢業快樂。