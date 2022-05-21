我國有望納IPEF首輪名單？蘇揆這樣說

亞太經濟合作會議（APEC）貿易部長會議周末在泰國曼谷登場，昨（20）日代表我國與會的行政院政委、經貿辦總談判代表鄧振中，與美國貿易代表戴琪會晤，這也是兩人首度面對面討論台美經貿，加上又逢美國總統拜登宣布啟動「印太經濟架構」（IPEF）前夕，外界解讀台灣可望納入首輪名單。行政院長蘇貞昌僅說，希望有機會參與各種互利互惠的國際經貿組織。

拜登20到24日出訪亞洲，也是是他上任後首趟亞洲行，將出訪日韓，外界預計訪日期間啟動IPEF。而我國已向美方表達希望加入IPEF。鄧振中與戴琪20日會面，格外引發外界關注。

對於鄧振中和戴琪在宣布IPEF前夕會面，是否象徵台灣可望納入首輪名單，蘇貞昌今（21）日在視察松山機場旁新設大型篩檢站整體規畫，接受媒體聯訪時說，台灣經濟成就跟許多國家外貿都可以看出互利互惠，愈來愈多國家希望台灣加入各種國際經貿組織，也一直往這方面努力。

蘇貞昌說，從外貿上及各方面跟互動往來國家有最好架構，同時希望有機會參與各種互利互惠的國際經貿組織。

稍早鄧振中則表示，與戴琪會面議題相當廣泛，包括APEC、WTO及台美雙邊經貿等，都能有充分且深入的意見交換，雙方也談及各種可行的方法，將一起努力來提升台美雙邊經貿發展。

經貿辦則說，礙於會談時間有限，雙方皆指示團隊人員做好充分準備，未來數周內，將會與戴琪大使再次會談，並共同找到具體可行的方式來提升美台雙邊經貿關係。