沒居隔單請假怎麼辦？7常見QA曝

本土疫情持續升溫，確診或被匡列隔離以後該怎麼請假，讓不少民眾為此忙到焦頭爛額，確診與隔離者能請什麼假？該怎麼請假？解隔離如果沒有快篩陰性要怎麼辦等，7個常見的問題供民眾參考。

一、確診沒收到居隔單該怎麼請假？

還沒收到居隔單就需要請假的確診者，可先用健保快易通App或數位新冠病毒健康證明的PCR陽性結果當作請假證明。

二、居家隔離時間到底要怎麼計算？

過去接觸者的隔離時間是從收到簡訊通知開始算，但因確診人數暴增，因此現在居隔時間從接觸確診者的那天開始算。

三、公司要居隔單做證明文件怎辦？

公司要求居隔單做為請假證明文件，隔離通知書可以在假期結束的30天內補交，而新政策前的案例，勞工則是可以在6月19日前給雇主即可。

確診或居隔可以請什麼假。圖／指揮中心提供

四、確診、居家隔離者可請哪些假？

確診者可請普通傷病假，居隔者在局隔期間可請防疫隔離假，自主防疫期間則是可以請病假、特休或是事假。

五、照顧居隔、居檢者能請什麼假？

照顧生活不能自理的居隔或居檢者可請「防疫隔離假」；照顧因為疫情停課的孩子時可依規定請「防疫照顧假」或「家庭照顧假」。

小孩確診或同學確診該怎麼請假。圖／翻攝自勞動部

六、防疫隔離假與防疫照顧假差哪？

防疫隔離假主要是居隔者、居檢者與照顧生活不能自理的居隔或居檢者申請，若期間都沒違反規定，則可申請每日1000元的補助；防疫照顧假則是因為學校停課，家長需照顧12歲以下孩童、國中以上身心障礙者、課後輔導機構停課與孩子打疫苗不適等狀況，可以申請防疫照顧假。

七、隔離期滿快篩陽性該怎麼辦呢？

目前沒規定解隔一定要快篩，雇主也不可因此拒絕勞工回來工作，若有疑慮雙方可協調。另指揮中心也說，確診者隔離7天，傳染力大幅下降，就算外出也不會對他人造成傳染風險。

（ 中時新聞網 何立雯 、中時、 張鎧乙）