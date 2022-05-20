申請居隔單將「沒時間差」 25日起線上領

居隔單亂象頻傳，行政院長蘇貞說昨（19）日表示，已指示政委唐鳳，「還有需要改善的部分，若有任何狀況，都要即時甚至超前解決」。指揮中心今（20）日宣布，已完成行政上的優化。唐鳳說，25日起，可到數位證明平台申請居隔單，「沒有時間差」，關鍵在於新的管理系統。

指揮中心20日宣布，針對近來防疫資訊平台作業上「卡卡」地方，導致地方處理時效上出問題，民眾擔憂相關證明無法即時取得，已完成行政上的優化。

因應確診數量增加，又有舊個案的通知書尚未完成發放，衛福部資訊處、疾管署資訊組及唐鳳合力「推陳出新」方案，做出三大革新，包含確診者自主疫調系統開立通知書時間縮短至十小時內、加大電腦資源全力處理舊案、數位證明平台有「接觸者隔離證明」功能。

唐鳳20日下午4時，於行政院記者室回應防疫資訊系統議題。唐鳳說，這次會出手，是因為確診者在自主疫調系統填資料後，到法定傳染病系統看到前，民眾不知道已經打了幾通電話要拿居隔單做保險或請假使用，出現溝通上誤會跟行政上負擔。

唐鳳說，現在新使用確診個案管理系統（MBBS），是自主回報系統（BBS）的管理系統，在第一時間、確診者還沒填前，就已經看得到相關資料。19日開始也不再經由法傳，會直接到開單系統。25日起，民眾也可以到數位證明平台說自己是接觸者，沒有收到居隔單，就可以直接產生出附QRcode的單子，還可以在超商列印，不再影響公衛量能。

至於調整後速度可以加快多少，唐鳳說裡面分成兩個速度，一是填完到開單，以往不會比四小時短，現在不需要多等，可以直接開單出去；至於需要自動補發居隔單者，則將沒有時間差，不用再苦等衛生局接電話。

對於為何補發居隔單等到25日才能上線，唐鳳則解釋，新的管理系統已經倡導各地衛生局使用，但因為該系統不是自助使用，與數位證明要給民眾使用的有時間差，才會訂於下周上線。

另針對媒體好奇，為甚麼不是優化法傳系統而是新開闢一個管理系統？衛福部資訊處處長龐一鳴補充，法傳需要醫院疫調跟臨床資料研判，會花很多時間，但現在病人很多，才有自主回報系統，迅速做處理，跟原來方式不太一樣，也才要拉出來處理，避免時間延宕。且新的系統相對簡單、容易上手。

唐鳳也說，新管理系統介面是基於兩年前的防疫追蹤系統，衛生局同仁有用過，介面操作方式都是共通、共享，省去熟悉新系統成本。連手基介面也可以使用。

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