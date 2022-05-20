5/20疫情｜本土+85,720 49死、237中重症

中央流行疫情指揮中心今（20）日公布國內新增85,761例COVID-19確定病例，分別為85,720例本土個案及41例境外移入（27例為航班落地採檢陽性）；另確診個案中新增49例死亡。

指揮中心表示，今日新增之85,720例本土病例，為40,942例男性，44,744例女性，34例調查中，年齡介於未滿5歲至90歲以上，個案分布為新北市（23,704例），桃園市（11,684例），臺北市（11,414例），高雄市（7,525例），臺中市（7,144例），臺南市（4,707例），新竹縣（2,762例），彰化縣（2,341例），屏東縣（2,270例），宜蘭縣（2,201例），基隆市（2,045例），新竹市（1,708例），苗栗縣（1,282例），花蓮縣（1,187例），雲林縣（1,009例），南投縣（730例），嘉義縣（679例），臺東縣（650例），嘉義市（366例），澎湖縣（169例），金門縣（131例），連江縣（12例），相關疫情調查持續進行中。

指揮中心指出，今日新增49例本土病例死亡個案，為28例男性、21例女性，年齡介於30多歲至90歲以上，皆屬重度感染個案且具慢性病史、21例無疫苗接種。確診日介於今（2022）年4月16日至5月17日，死亡日期介於5月8日至5月17日。

指揮中心說明，今日新增41例境外移入個案中，17例男性，24例女性，年齡介於未滿20歲至60多歲，感染國家均調查中，入境日介於今年2月10日至5月19日。

指揮中心統計，截至目前國內累計10,063,654例新型冠狀病毒肺炎相關通報（含8,904,378例排除），其中1,156,291例確診，分別為12,432例境外移入，1,143,805本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。2020年起累計1,284例COVID-19死亡病例，其中1,269例本土，個案居住縣市分布為新北市599例、臺北市417例、基隆市65例、桃園市37例、彰化縣24例、臺中市23例、新竹縣15例、高雄市及花蓮縣各14例、臺東縣11例、臺南市及屏東縣各9例、宜蘭縣及雲林縣各7例、嘉義縣6例、苗栗縣及南投縣各4例、嘉義市2例、新竹市及金門縣各1例；另15例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「臺灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。

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