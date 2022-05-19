經濟保4行不行？國發會示警4隻黑天鵝

近期各機構紛下修全年經濟成長率，今年我經濟成長率樂觀保4，或悲觀不保4？國發會持保留態度，但示警未來台灣經濟充滿四大挑戰，包含全球疫情及俄烏戰爭持續延燒、中國經濟放緩、國際金融市場動盪加劇、本土疫情攀升，政府將審慎因應。

國發會於19日就總體經濟情勢及成果在行政院會提出報告指出，2021年經濟成長率高達6.45％，創11年新高，2022年首季經濟成長達3.06％；2021年人均GDP首度逾3萬美元，2022年可望超越韓國。

展望今年在不確定變局中，國發會表示，台灣經濟仍充滿四大挑戰，包括全球疫情及俄烏戰爭持續延燒、中國經濟放緩、國際金融市場動盪加劇等外在挑戰嚴峻，加上近期本土疫情確診人數攀升，政府將審慎因應，在「正常生活、積極防疫、穩健開放」原則下，建立更具韌性「新台灣模式」。

對於今年經濟成長率是否仍持樂觀看法「保4」？國發會副主委游建華表示，全球經濟受到俄烏戰爭、通膨壓力、美國升息關係等對實體經濟產生影響，中國大陸經濟成長已逐漸趨緩，確實會對周邊國家經濟體有一定程度影響。

不過游建華說，近期國內外機構，對今年經濟成長率預估在3.20％到4.22％之間，實際預估值5月底主計總處最新預估數字出來後，才會明朗化。游建華並說，俄烏戰爭跟供應鏈瓶頸仍然存在，會有漲價情況。不過原物料會在下半年趨緩，原油就是其一。

行政院發言人羅秉成說，俄烏戰爭，造成能源，糧食，相關原物料在國際上漲，對輸入性通膨有所影響，是將來會面對的挑戰，行政院已請財經相關部會審慎因應。

另據主計總處統計，首季民間消費成長0.23％，較預測數減少0.99個百分點，消費不如預期，攤開經濟部統計，零售業當中，醫療用品及化粧品首季營業額年減1.5％，汽機車及其配件年減5.8％，近期上海封控，全球汽車供應鏈大亂，缺車嚴重，恐影響第二季銷量，另4、5月疫情已重創觀光業，觀光飯店、餐飲、旅行業受創嚴重，業績少則掉五成多則九成，均影響內需及消費動能。