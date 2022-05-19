中小企業碳盤查指引 出爐

環保署19日公布「溫室氣體排放量盤查作業指引」，協助10萬家中小製造業瞭解盤查及執行方法，掌握排放情形，並作為企業進行溫室氣體減量依循。環保署表示，未來要減碳的企業，需先設定邊界範圍（例用電情況），確認廠區碳排放來源，但中小企業尚未強制進行碳盤查。

氣候變遷辦公室主任蔡玲儀表示，盤查指引對象以中小企業為主，主要介紹盤查範圍邊界設定、有哪些排放源（範疇）、如何使用環保署或經濟部網站建置的排放量計算工具。

至於那些產業會需要先進行盤查？蔡玲儀說，環保署過去已訂出第一批應盤查登錄溫室氣體排放量排放源（排放大戶），另金管會有訂出上市櫃公司永續發展路徑圖，這兩類企業會先進行盤查，後續企業及中小企業現在先以「自願性溫室氣體減量管理」或列為「自主揭露或其他需求參與者」，現階段不會強制進行碳盤查，企業有需要可提前檢視。

據經濟部統計，全台約有10多萬家從事製造業的中小企業，未來將面對國內外供應鏈要求進行盤查，將是最需要運用此新版指引的對象。其中國內碳排貢獻也有10％來自住商服務業，環保署也將輔導大型百貨零售業對用電、物流配送、廢棄物處理等範疇展開碳盤查，以作為減碳、節電依據。

蔡玲儀說，並非所有展開盤查的企業都需要進行查證、登錄或揭露，要視法規與產業鏈要求而定，建議中小企業在展開盤查前先舉辦起始會議，釐清為何盤查，確認所受規範與所需資料；而因應更大量、更多元的查證需求，這次溫減法修法將查驗機構分級，預計今年修法完成後，明年訂定子法後就能有國內查證機構上路，為中小企業提供服務。

環保署表示，企業可以自己參照本指引動手做盤查，如屬環保署公告應盤查、金管會永續發展路徑圖規範對象或供應鏈需要者，盤查結果才需要經查驗機構查證。

在各產業碳盤查部分，蔡玲儀舉例，以中小型製造業來說，首先需要設定邊界，確認廠區的碳排放來源，第二步是排放源鑑別，又分為直接排放與間接排放，都會有各種不同的使用量及相對應的碳排放係數，第三步就是計算各類型的排放量，可使用環保署提供的試算計算機，即可產出總溫室氣體排放量。