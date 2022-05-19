疫情高峰來襲 全台暫停實體課程縣市一覽

指揮中心19日公布新增90,331例本土病例，直逼推估高點的單日10萬例確診。衛福部也指出，國內疫情進入廣泛社區流行階段，預估高峰會落於5月下旬。學生族群三劑疫苗接種率普遍不足，為防止校園疫情失控，全台各縣市陸續宣布高中以下遠距教學的規劃，本文整理相關資訊，謹供讀者參考。

台北市

台北市下周起（23日起），國小、國中及高中將全面進行遠距教學，如有重要考試仍可返校辦理，國九和國三生則從23日起一路線上教學至畢業典禮。

新北市

新北市分為九大分區，依疫情隨時滾動式調整。「部分」區域學校下周採取線上上課，包括有三重、蘆洲、新莊、中和、永和、板橋與土城等7區學校，而線上學習期間，家長若有實際照顧需求，學校將落實基本照顧需求，解決家長困難。

基隆市

基隆市所有國中九年級與市立高中三年級學生，自23日起到畢業典禮前，以遠距教學為原則，國立、私立高中則由各校自行參考辦理。不過，若學校辦理相關重要活動，如升學輔導及志願選填、畢業典禮預演、疫苗接種或辦理離校手續等，仍可安排學生到校。

桃園市

桃園市高中以下各校於23日到29日採遠距教學，若要實體教學須專案申報，未來再以週為單位，視疫情狀況滾動式檢討。國小及幼兒園學童家長若無力照顧，學校可採用照顧專班托育，至於補習班則建議議採遠距教學，若因家長有需求得以輔以實體教學。私立幼兒園、兒童課照護中心（安親班）建議維持規範並加強防疫措施。

新竹市

新竹市高中、國中小、公立幼兒園自5月23日至27日暫停實體課程5日，高三、國三生畢業典禮前皆暫停實體課程，採全面居家遠距教學。如學童在家無人照顧、 於家中遠距學習有困難、弱勢學生等，仍可選擇到校上課。

苗栗縣

苗栗縣府5月16日起已因應國中會考，全市國三生改採遠距教學至5月20日。後續配合中央指引修訂。

台中市

台中市國小、國中、高中從5月23至27日暫停實體課程，實施一周遠距教學，家長如果照顧學童有困難，仍可送到學校，進行線上學習，由學校負責供餐。另，校園疫苗施打腳步將依規定期程進行，各國小、國中、高中學生可按學校排定的時間回校施打。

南投縣

南投縣國中九年級學生自5月25日起至畢業典禮前暫停實體課程改採線上教學。

高雄市

高雄市高中以下學校、公立幼兒園暫停實體課程，改為線上教學，停課日期為5月23日至29日，補習班停課日期為5月21日至29日。

台南市

台南採取預防性停課1周，23日起高中以下全面改為線上上課，暫停實體授課。

宜蘭縣

宜蘭縣所屬各級學校（含附幼及補校）從5月23日到5月27日為止，暫停實體課程一週。相關的配套措施為：國小一、二年級採非同步遠距教學；國小三年級至高中職，優先採同步遠距教學；國三生及高三生可遠距教學至畢業典禮為止。