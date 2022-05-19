單周確診暴增47.5萬例 高峰估落5月下旬

昨（18）日本土確診數飆破8.5萬例，衛福部今（19）日指出，目前全球疫情有回升跡象，國內疫情則進入廣泛社區流行階段，近一周（12到18日）新增475,497例，較前一周（5日到11日）302,597例明顯上升，預估高峰會落於5月下旬。

行政院院長蘇貞昌19日在行政院會聽取衛福部「COVID-19疫情現況及應處作為」報告。

衛福部簡報指出，近一周（12到18日）新增475,497例，較前一周（5日到11日）302,597例明顯上升，進入廣泛社區流行，病數持續快速增加。至於境外移入病例：近一周新增355例，較前一周454例下降22%，仍具風險。

衛福部新聞稿表示，為減輕醫療衛生單位負擔並維持防疫韌性，新設北北基桃8處大型採檢站，分散急診採檢壅塞；完整接種3劑疫苗之確診者同住家人，得選擇免居隔並自主防疫7天，快篩陰性後可外出上班採買，但仍禁止聚餐或前往人潮擁擠處；國高中生因待5月下旬全國國高中第三劑接種作業進行後，可適用此制度；並持續優化自主回報系統及開單流程，減少平均開單所需時間。

衛福部說，針對保全醫療量能，確立輕重症分流收治原則，自5月17日起，中重症、出生3個月且發燒及評估有必要者收治住院；70歲以上、65-69歲獨居者、懷孕36周（含）以上及出生3-12個月內高燒超過39度者（除評估可居家照護者外），則收治加強版集檢所/防疫旅館，並建置緊急後送綠色通道。

此外，簡化給藥流程並擴大藥物佈點，長照機構/矯正機構住民、居隔/居檢/自主防疫者及65歲以上長者為快篩陽性即可給藥對象，把握高風險者用藥黃金期；並請四大公立醫療體系配合開設學齡前兒童就醫綠色通道，訂定兒科重症調度模式並建置分流後送資訊平台，避免排擠兒童待診時間。

衛福部呼籲，國內刻正處於與疫共存的路上，政府將持續考量風險控管及維持公衛防疫量能，逐步減輕剛性防疫措施，國人亦須配合相關規定，高風險族群應儘速完成接種疫苗，攜手降低疫情衝擊，早日進入正常生活。