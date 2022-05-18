疫情燒 北一女、成功高中下周遠距教學

疫情燒進校園，高中以下是否停止實體課也引發關注，北市學校到底是否要停課，也讓柯文哲直言「牽一髮動全身」，北市副市長蔡炳坤表示，停課規畫預計將在下午宣布，但成功高中、北一女等校都已通過課發會決議，下周開始先進行為期一周的線上演練。

針對是否復課，北市中山國小校長陳冠英表示，群組有在做討論，目前還未收到公文，但小學疫情煎熬，如果停課也會協助一些家長無法照顧的家庭，孩子仍可以送到學校，會協助一些無法照顧孩子的家庭；成功高中校長孫明峯則表示，經過課發會討討後，決議讓學生採線上教學。

福星國小校長陳清義表示，學校尚未收到消息，但如果收到訊息則會配合教育局政策，因去年有類似經驗，且疫情期間停課復課反覆，老師也都已經有線上教學的進度；至於比較會受影響的部分，可能是自己本身有孩子的老師，因為老師還是要到學校上班，如果老師也有孩子，就可能會出現一些困擾。

北市國小家長會總會長廖哲豪表示，有7成的家長希望停課，但也有許多雙薪家庭的家長無法照顧孩子，去年中央宣布升三級，讓家長可以在家照顧孩子請防疫假，但教育局如果宣布停課，這些家長也要擔心孩子無人照顧的問題。

廖哲豪說，但許多學校疫情嚴峻，一個學生就可能傳染給整個班級，甚至許多學校已反覆停課兩三次以上，國小學生還沒打疫苗，中央應該要考量到這點，不是只喊著要與病毒共存。

他直言，北市教育局已給學校很大的彈性，但因為中央不點頭，地方政府也無法決策，只能以鼓勵學校線上教學的方式，也有地方政府的難處。

（中時 游念育）

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