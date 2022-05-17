5/17疫情｜本土+65,794 死亡38例

中央流行疫情指揮中心今（17）日公布國內新增65,833例COVID-19確定病例，分別為65,794例本土個案及39例境外移入（18例為航班落地採檢陽性）；另確診個案中新增38例死亡。

指揮中心表示，今日新增之65,794例本土病例，為31,827例男性、33,947例女性、20例調查中，年齡介於未滿5歲至90歲以上，個案分布為新北市（18,400例）、桃園市（10,184例）、臺北市（9,772例）、高雄市（4,979例）、臺中市（4,770例）、臺南市（2,844例）、新竹縣（2,105例）、基隆市（1,917例）、彰化縣（1,613例）、屏東縣（1,536例）、宜蘭縣（1,481例）、花蓮縣（1,200例）、苗栗縣（1,129例）、新竹市（1,124例）、南投縣（614例）、雲林縣（581例）、嘉義縣（556例）、臺東縣（405例）、嘉義市（345例）、澎湖縣（146例）、金門縣（81例）、連江縣（12例），相關疫情調查持續進行中。

指揮中心指出，今日新增38例本土病例死亡個案，為16例男性、22例女性，年齡介於30多歲至90歲以上，皆屬重度感染個案、37例具慢性病史、18例無疫苗接種。確診日介於今（2022）年4月29日至5月15日，死亡日期介於5月3日至5月15日。

指揮中心說明，今日新增39例境外移入個案中，為17例男性、22例女性，年齡介於未滿10歲至70多歲，感染國家為美國3例、調查中36例，入境日介於今年5月3日至5月16日。

指揮中心統計，截至目前國內累計9,729,489例新型冠狀病毒肺炎相關通報（含8,830,935例排除），其中896,059例確診，分別為12,301例境外移入、883,704例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。2020年起累計1,135例COVID-19死亡病例，其中1,120例本土，個案居住縣市分布為新北市542例、臺北市381例、基隆市57例、桃園市36例、彰化縣19例、臺中市17例、新竹縣14例、花蓮縣9例、宜蘭縣8例、高雄市、雲林縣及屏東縣各6例、臺東縣及臺南市各5例、苗栗縣3例，南投縣及嘉義縣各2例、新竹市及嘉義市各1例；另15例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「臺灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。

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