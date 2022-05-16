疫情升溫》餐飲業 無薪假再起

疫情狂燒，無薪假再起！勞動部16日公布最新無薪假統計，過去一周實施家數增加83家達2,369家，人數增加624人來到15,013人。勞動部官員表示，受疫情升溫影響，本期住宿及餐飲業實施無薪假人數1,396，創今年以來新高，同時觀察到過去三級警戒實施的業者再度回鍋現象，有5至6家住宿及餐飲業，因疫情嚴峻而申請實施1至2個月無薪假，影響人數約60人。

勞動部16日公布勞工行政主管機關通報因應景氣影響勞雇雙方協商減少工時事業單位計2,369家，實施人數15,013人，與9日公布實施家數計2,286家，實施人數14,389人相比，這次家數增加83家，人數增加624人，多數事業單位之實施人數在50人以下，實施期間多數為6個月以上。

據統計，目前實施無薪假家數最多的為支援服務業，有1,420家、人數為8,816人，其次為批發及零售業，有274家、1,075人，第三則是住宿及餐飲業，有178家、1,396人，運輸及倉儲業為第四，有109家、1,217人，製造業則是第五，有108家、1,282人。

勞動部勞動條件及就業平等司長黃維琛表示，這一期增加624人，主要是有些支援服務業（旅行社）、運輸及倉儲業因邊境持續未解封而續簽無薪假，但也有發現一些現象，就是在去年疫情三級警戒實施過無薪假住宿及餐飲業，這次又來申請實施，大約有5至6家、預計影響人數為60人。他說，今年以來，住宿及餐飲業的高點為1,200多人，這一期衝到1,396人，確實為今年以來的新高。

此外，因疫情影響民眾減少外食，連帶影響餐飲業生意。為增加民眾餐飲消費誘因，減緩餐飲業者疫情影響衝擊，經濟部自16日起辦理「經濟部辦理受嚴重特殊傳染性肺炎影響之餐飲業者行銷補助」，餐飲業者提出優惠消費行銷方案，經濟部將依照業者行銷方案所需經費提供5成補助，開立統一發票業者每家可獲得最高10萬元補助，免開統一發票者可獲2萬元補助。