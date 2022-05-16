517新制拍板 確診同住家人打滿3劑免居隔

517新制上路 確診者同住家人打滿3劑免居隔

中央流行疫情指揮中心今（16）日宣布，為因應社區廣泛流行，兼顧風險管控及維持公衛防疫量能，並參考國外防疫政策，今（2021）年自5月17日起調整COVID-19確診個案同住家人密切接觸者居家隔離政策，針對完成3劑疫苗接種者，免除居家隔離，改為進行7天自主防疫。

指揮中心表示，自5月17日起調整納入「完成3劑疫苗接種者免隔離」，針對確診個案同住家人之政策如下：

一、完成3劑疫苗接種者得：免居家隔離，但需配合7天自主防疫，期間應遵守自主防疫規範，如需外出工作及採買生活必需品，需有2日內家用抗原快篩陰性證明，有症狀時建議在家休息，並以快篩試劑進行快篩。

二、未完成3劑疫苗接種者：維持「3天居家隔離+4天自主防疫」，隔離期間應留在家中，禁止外出，於隔離期滿後繼續4天自主防疫，另須配合於隔離期間完成匡列時進行快篩，自主防疫期間，如需外出工作及採買生活必需品，需有2日內家用抗原快篩陰性證明，有症狀時建議在家休息，並以快篩試劑進行快篩。

指揮中心呼籲，由於確診個案同住家人為較為親密之接觸者，於接觸後可能有發病及感染他人風險，爰應確實遵守自主防疫規範，自主防疫期間，非必要不要外出，外出需有2日內家用抗原快篩陰性證明，且外出應全程佩戴口罩及保持社交距離，禁止餐廳內用餐、聚餐、聚會、出入人潮擁擠場所或與不特定對象接觸。

（工商時報 李青縈）

政院：打3劑疫苗免居隔 擴及確診同住家人

行政院長蘇貞昌今（16）日上午8時召開擴大防疫會議，針對國內外疫情、居家隔離規範、簡化看診取藥程序等議題進行討論。蘇說，接種三劑疫苗者得免居隔的措施，擴及適用到確診者的同住家人。

指揮中心指出，全球疫情近一周略有回升，各國因檢測量縮減而可能有低估病例數之情形，國際傳播風險仍大，另鄰近多國因放寬防疫措施及假期人流增加，亦有發生疫情回升情形；而國內疫情進入廣泛社區流行，病例數快速增加，全國傳播風險為高，推估疫情將進入高峰期。

指揮中心表示，4月26日縮短隔離天數後，國內確診輕症與無症狀高於99.7%、死亡率約為萬分之三，鑑於這段時間以來，65歲以上長者疫苗覆蓋率已高於七成，經評估疫情發展並與縣市會議討論後，對於再鬆綁現有防疫規範已有共識，經評估可將目前關鍵設施與醫護人員已實施「三劑快篩陰性免隔」措施，擴及適用一般民眾，讓曾完整接種疫苗（施打三劑疫苗）者，得免進行居家隔離措施。

指揮中心今報告又指出，自5月5日以來，已在住宿型長照機構發生群聚感染時，實施快篩陽性即開立口服抗病毒藥物之作法，施行後頗有成效，也可將之擴及快篩陽性65歲以上長者，讓快篩陽性長者們於實地或遠距視訊診療後，由醫療單位開立相關藥物或口服抗病毒藥物，爭取用藥時效。

蘇貞昌表示，政府持續整備物資、密切觀察各項數據變化，進而即時動態調整相關防疫措施，讓整個社會逐漸適應與病毒共存的生活。目前雖然尚不能一步到位，與許多國家一樣立刻免除居隔與邊境管制，但為兼顧經濟並使民眾早日回到正常生活，政府仍持續放寬防疫措施，並力求集中醫療資源照顧中重症與高風險族群，也讓接種三劑疫苗者得免居隔的措施，從關鍵設施、醫護人員，擴及適用到確診者的同住家人，可讓整個社會向正常生活再邁出一步。

此外，蘇貞昌說，對於快篩陽性即可在醫師診斷後開給口服抗病毒藥物的措施，此一作法日前已在住宿型長照機構發生群聚情形時施行有成，請指揮中心參照過往相關經驗，原則上可將此措施擴及適用到其他高風險族群。

蘇貞昌也說，以上相關調整防疫措施的條件配套與細節，請指揮中心在下午記者會中統一詳細說明。

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