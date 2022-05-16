第4劑疫苗開打 誰能接種？9大QA一次懂

本土疫情持續升溫，疫情指揮中心為降低染疫後轉中重症風險，今（16）日起開放65歲以上長者、長照機構住民及18歲以上免疫力不全及免疫力低下且病情穩定者等3類對象，可接種第2次追加劑、即第四劑，不論先前打哪一廠牌疫苗，第四劑都可施打別款疫苗，包括莫德納、BNT、高端，有過敏問題者也可選擇AZ，初估有400萬人符合資格。本文整理9大QA，讓讀者一次看懂。

一、誰可以打第四劑？

除65歲以上長者、長照機構住民外，滿18歲以上免疫不全及免疫力低下且病情穩定者也可以施打，其中免疫不全及免疫力低下對象包括，目前正進行或1年內曾接受免疫抑制治療的癌症患者、器官移植患者／幹細胞移植患者、中度／嚴重先天性免疫不全患者、洗腎患者、HIV陽性患者、目前正使用高度免疫抑制藥物者、過去6個月內接受化學治療或放射線治療者、其他經醫師評估因免疫不全或免疫力低下，可接種基礎加強劑者。

二、第四劑何時開打？

符合第二次追加劑接種間隔者，5月16日起可以施打。

三、與第三劑間隔時間要多久？

指揮中心建議，第三劑間隔滿5個月後，可打第四劑。

四、第四劑有哪些疫苗可選？可混打嗎？

不論先前接種哪一廠牌疫苗，第四劑可選擇半劑量的莫德納、全劑量的輝瑞／BNT或高端疫苗。若有過敏等問題，也可選擇AZ，不過仍以mRNA疫苗或次單位蛋白疫苗為主。至於Novavax也列入第四劑選項名單，但還要等原廠進口供應。

五、第四劑可以到哪預約？

各縣市政府衛生局都有合約的醫療院所，可參考各縣市政府衛生局公布訊息。

六、施打前該準備什麼？

提醒民眾前往疫苗施打處，要記得攜帶疫苗接種卡及個人健保卡。

七、接種第四劑後，該注意什麼？

指揮中心提醒，打疫苗後要多補充水分，若出現持續發燒超過48小時、嚴重過敏反應如呼吸困難、氣喘、眩暈、心跳加速、全身紅疹等不適症狀，應儘速就醫釐清病因。

八、第四劑還有禮券嗎？

針對65歲以上接種COVID-19疫苗者（包含接種第一、二劑及第一、二次追加劑），地方政府可提供500元（含）以下衛教品措施至5月31日。

九、未列入第四劑施打對象，一般民眾若想打也能接種嗎？

疫情指揮官陳時中表示，國際上第四劑疫苗都是針對高風險族群，國內專家建議也是一樣，目前尚未開放一般民眾施打。

（中時新聞網 楊雅婷 ；中時 黃世麒）

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