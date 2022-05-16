抗通膨 調高5年度勞保年金給付

勞動部勞保局日前公告，今年將調整2009年、2010年、2013年、2014年及2015年共5個年度勞保年金請領者。至其他年度請領者，因CPI累計成長率尚未達5％，故暫不予調整。但值得注意的是，2011年、2016年、2017年這三年度逼近5％警戒線，預計最快明年也會進行調整。

受到國際油價居高不下，再加上蔬菜、水果、外食費、肉類、家庭用品及房租上漲等因素影響，主計總處日前公布4月消費者物價指數（CPI）年增率3.38％，不僅是創下116個月以來新高，更是連續2個月增幅突破3％。

CPI年增率不僅影響物價，也牽動勞保年金。據《勞工保險條例》第65條之4規定，當中央主計機關發布的消費者物價指數累計成長率達正負5％時，就會依該成長率調整勞保年金給付金額。

勞動部勞保局在日前公布今年將調整共5個年度的勞保年金後，同時也公布各請領年度CPI累計成長率，其中包括2011年、2016年已累計至4.32％、2017年累計至3.68％，依照目前CPI增幅，預計到明年4月也會累計破5％。

物價一直向上，可能被通膨吃掉的不只是勞保年金，就連勞工月退休金也可能會變相縮水。勞保局官員表示，勞退金是屬於個人專戶，個人專戶內金額也會繼續參與投資、每年參與分配，再加上法規規定，每三年要重新計算一次利率，會依照最新金額與利率重新核算發給月退金額，因此透過重計機制可以多少抵擋通膨壓力。

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